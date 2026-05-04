Comercio y construcción, los sectores más golpeados de la economía de Mendoza

Hace dos semanas, 20 cámaras empresarias de Mendoza llamaron al Gobierno a una mesa de diálogo para salir de la crisis. El presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim) aseguró que el comercio y la construcción son los sectores más afectados.

Los comercios de Mendoza han bajado sus ventas.

Según el presidente de Cecim, Dalmiro Barbeito, la economía argentina está cambiando pero la transición es más lenta de lo que pensaban los empresarios. Además, aseguró que “ Mendoza se ha quedado fuera del eje productivo de los grandes commodities”.

“Las cámaras empresarias vemos que Mendoza tiene una situación complicada para transitar, entonces tenemos que ver cómo podemos ordenarnos para que este cambio de dirección económica sea lo menos conflictivo para el desarrollo de la actividad empresaria”, dijo a MDZ Barbeito.

“Hay que tomar medidas para que las pymes de la provincia de Mendoza sufran este cambio de la forma menos traumática posible”, agregó.

En este sentido, señaló que hay una gran retracción en la economía provincial y que los sectores más afectados son el comercio y la construcción.

casa de barro obreros construcción mano de obra cemento-seis Según el presidente de Cecim, hay que destinar fondos a la construcción en obras de arquitectura. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Las causas y salida de la crisis

Con respecto al análisis de la crisis que atraviesa Mendoza, Barbeito señaló algunos puntos como:

altas tasas del sector financiero

inexistencia de la inversión pública nacional

Para ordenar el panorama, las cámaras empresarias llamaron a una mesa de diálogo el Gobierno de Mendoza para poder decidir entre todos un camino. “Nosotros creemos que tenemos que articular con el Gobierno políticas activas para paliar la grave crisis y enfrentar esta situación de la mejor manera”, dijo Barbeito.

“Entendemos que el camino es el correcto, entendemos que Argentina va a poder revertir esta crisis de no crecimiento durante muchos años pero tenemos que adaptarnos y que el cambio sea lo menos traumático para las pymes”, añadió.

La nota de las cámaras