SurMotors junto a MDZ lanzan el Mundial de Payanitas y sortean un Smart TV: enterate cómo participar

MDZ y SurMotors organizan el Mundial de Payanitas en Mendoza, una propuesta abierta al público que combina habilidad, entretenimiento y competencia.

No hace falta ser un experto, pero sí tener buen control y coordinación. La idea es simple: poner a prueba lo que sabés hacer, ya sea que tengas práctica o que solo quieras animarte y ver hasta dónde llegás.

El mundial está dirigido a mayores de 18 años, ellos deberán demostrar su destreza con la pelota. La final será transmitida en vivo por MDZRadio y además por las redes sociales de MDZ . ¿Estás listo para ganarte un SmartTV?

La inscripción al Mundial de Payanitas es online y ya se encuentra abierta. Los interesados pueden anotarse hasta el 19 de mayo, fecha límite para participar. Es importante completar el formulario dentro de ese plazo para asegurar un lugar en la competencia.

Luego, a través de un sorteo, serán elegidos 10 participantes que competirán en la gran final.

La final se realizará el 27 de mayo a las 18 en SurMotors, ubicado en Av. San Martín 540, Godoy Cruz. Allí, los clasificados competirán en vivo por el premio principal: un Smart TV, además, quienes queden en segundo y tercer puesto también se llevarán increíbles premios.

El gran ganador se llevará un Smart TV para empezar a palpitar el mundial.

El Mundial de Payanitas en Mendoza se presenta como una oportunidad para revivir un juego tradicional, sumarle competencia y, al mismo tiempo, participar por un premio perfecto para empezar a palpitar el próximo mundial. ¿Vos ya estás listo? ¡Anotate!