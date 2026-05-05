Cata Damond: muere la modelo de Mendoza más conocida en el mundo

A los 58 años y casi en la vispera de un nuevo cumpleaños el domingo falleció Cata Damond , una de las mendocinas que supo hacer historia en los años 80 y 90 en Mendoza, Argentina y el mundo, en el pico de fama como modelo y celebridad en el mundo del rock .

Jacqueline Carol Damond, tal su nombre real. Le decían Cata porque ella hubiera amado ser bautizada así. Jacqueline Carol Damond, tal su nombre real. Le decían Cata porque ella hubiera amado ser bautizada así.

Y fue de ese modo que falleció. Su mamá Blanca sabe mejor acerca del bautismo de Cata.

Cata Damond en su años más mozos. Posa junto a su hermano, el músico apodado Pato.

Su partida deja un vacío profundo en una generación que la vio transformarse en un ícono de estilo, logrando lo que pocos: llevar la impronta cordillerana a las capitales más exigentes de la moda internacional.

Cata Damond animó la escena cultural de los 80 y los 90. Y fue modelo casi como si hubiera jugado. Era un rol que no la define, pero sí, en cambio, que la llevó a moverse en el fashion show más cosmopolita de entonces.

cata damond vida

Es que debe aclararse que no fue solo una modelo; fue un símbolo de la edad dorada de las pasarelas argentinas en los años 80 y 90. Brilló en Nueva York. Luego se casó con Bertrand, que murió hace varios años. Y eso impulsó su regreso a Mendoza.

cata damond mendocina Esta fotografía de Cata Damond es del año 1992. Estaba en la cresta de la ola.

Modelo

Con una belleza serena pero de una fuerza escénica arrolladora, supo cautivar a los grandes maestros de la alta costura.

Su nombre quedó grabado en la historia de la moda al desfilar para firmas de la talla de Oscar de la Renta y Dior.

Su distinción natural parecía estar a la altura de los diseños más exclusivos del planeta. Su distinción natural parecía estar a la altura de los diseños más exclusivos del planeta.

cata damond historia También fue actriz, dirigida por su amiga Cucha Ferreyra, quien ayer la recordó por MDZ Radio.

Mendocinas

Es probable que con la partida de Cata Damond también haya que lamentar la muerte de una de las modelos mendocinas más célebres de esta tierra.

Sin embargo, su leyenda no se limitó a las luces de las pasarelas.

Ella habitó con naturalidad el vertiginoso mundo del rock, convirtiéndose en una postal una fotografía que se tomó con el grupo Guns N' Roses. También existe una serie con algunos de los Rolling Stones.

Su presencia era sinónimo de vanguardia y magnetismo.

Supo navegar la fama con la misma elegancia con la que caminaba la pasarela, ganándose el respeto y la admiración de los artistas más influyentes de su época.

Tras sus años de éxito mediático, el destino y el amor la llevaron a Europa. Buena parte de su vida residió en Francia, específicamente en la región de Cognac, donde construyó un hogar junto a su marido, Bertrand.

Allí, lejos del ruido de las grandes capitales pero rodeada de la sofisticación que siempre la caracterizó, llevó una vida marcada por la serenidad y el afecto.

cata damond mendoza Una de las últimas fotos de Cata Damond, con su amiga Mariana Gómez.

Su regreso a Mendoza la encontró rodeada del paisaje que la vio nacer.

Su fallecimiento, en la víspera de su cumpleaños, tiñe de melancolía una fecha que solía ser de celebración. Carol Damond se marcha dejando un legado de profesionalismo, una estela de belleza imperecedera y el recuerdo de una mujer que, desde el fin del mundo, se animó a soñar y a conquistar los escenarios más brillantes de su tiempo.

Trabajó como inspectora de obra en Repsol YPF Organizació. También en la Dirección y Control de accidentes de trabajo y Medio Ambiente. Era recibida de licenciada en Seguridad Industrial.

Jubaga al golf. Tenía su perra Nina como aliada ante el caos del mundo.

Es recordada con cariño. Tuvo varias vidas.