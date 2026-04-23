El pueblo del Litoral que pica en punta para las escapadas de fin de semana

Hay lugares donde el paisaje lo cambia todo. En este pueblo de Entre Ríos , el terreno deja de ser plano y empieza a ondularse, generando una imagen distinta dentro del Litoral argentino. Se trata de Victoria, un lugar donde se siente el famoso "encanto de pueblo".

Ubicado frente al río Paraná y conectado con Rosario por uno de los puentes más extensos del país, este pueblo se apoya sobre colinas suaves que permiten tener vistas abiertas hacia el agua y las islas que lo rodean. Esa combinación entre altura y río es una de sus marcas más fuertes.

El casco urbano mantiene un perfil ordenado, con calles tranquilas, plazas amplias y construcciones que conservan parte de su identidad histórica. En este pueblo , el recorrido no exige apuro: todo parece pensado para caminar, detenerse y mirar .

El río, sin embargo, es el gran protagonista. Desde la costanera y los miradores, el Paraná aparece como un paisaje cambiante, con embarcaciones, zonas de pesca y sectores ideales para pasar el día. El vínculo entre el pueblo y el agua es constante.

Además del entorno natural, la localidad suma propuestas que combinan descanso y actividad. Las termas cercanas, los paseos en lancha y los recorridos por las islas forman parte de una oferta que se adapta tanto a escapadas cortas como a estadías más largas.

El acceso también es parte de la experiencia. El puente Rosario–Victoria no solo conecta dos provincias, sino que atraviesa humedales, lagunas y caminos elevados que anticipan el paisaje que se va a encontrar al llegar al pueblo.

Victoria no funciona solo como destino puntual. Este pueblo entrerriano se entiende mejor como un equilibrio entre río, paisaje y ritmo, donde la geografía marca la diferencia y convierte cada vista en parte del viaje.