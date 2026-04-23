El pueblo del Litoral que pica en punta para las escapadas de fin de semana
Este pueblo entrerriano mezcla paisaje, historia y ritmo tranquilo, con postales que miran al Paraná desde una geografía poco habitual en la región.
Hay lugares donde el paisaje lo cambia todo. En este pueblo de Entre Ríos, el terreno deja de ser plano y empieza a ondularse, generando una imagen distinta dentro del Litoral argentino. Se trata de Victoria, un lugar donde se siente el famoso "encanto de pueblo".
Ubicado frente al río Paraná y conectado con Rosario por uno de los puentes más extensos del país, este pueblo se apoya sobre colinas suaves que permiten tener vistas abiertas hacia el agua y las islas que lo rodean. Esa combinación entre altura y río es una de sus marcas más fuertes.
El casco urbano mantiene un perfil ordenado, con calles tranquilas, plazas amplias y construcciones que conservan parte de su identidad histórica. En este pueblo, el recorrido no exige apuro: todo parece pensado para caminar, detenerse y mirar.
El río, sin embargo, es el gran protagonista. Desde la costanera y los miradores, el Paraná aparece como un paisaje cambiante, con embarcaciones, zonas de pesca y sectores ideales para pasar el día. El vínculo entre el pueblo y el agua es constante.
Además del entorno natural, la localidad suma propuestas que combinan descanso y actividad. Las termas cercanas, los paseos en lancha y los recorridos por las islas forman parte de una oferta que se adapta tanto a escapadas cortas como a estadías más largas.
El acceso también es parte de la experiencia. El puente Rosario–Victoria no solo conecta dos provincias, sino que atraviesa humedales, lagunas y caminos elevados que anticipan el paisaje que se va a encontrar al llegar al pueblo.
Victoria no funciona solo como destino puntual. Este pueblo entrerriano se entiende mejor como un equilibrio entre río, paisaje y ritmo, donde la geografía marca la diferencia y convierte cada vista en parte del viaje.