A menos de 2 horas de Barcelona: el pueblo oculto con volcanes y calles medievales
Un destino europea con arquitectura medieval y volcanes que se pueden conocer en globo aeroestático.
Las escapadas rurales para desconectar se consolidan como una de las grandes tendencias de viaje. A menos de dos horas de Barcelona, se encuentra Santa Pau, un pueblo que combina arquitectura medieval con un entorno volcánico único, convirtiéndose en una parada imperdible para quienes visitan Europa.
Gran parte del territorio de Santa Pau forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, una de las áreas volcánicas mejor conservadas de la península ibérica. El parque alberga más de 40 conos volcánicos, entre los que destaca el Volcán de Santa Margarida, famoso por su cráter circular. Los visitantes pueden recorrer estos paisajes a pie o incluso en globo aerostático para obtener vistas panorámicas.
El pueblo también sobresale por su trazado medieval. Sus calles empedradas, murallas y plazas conservan la esencia histórica y han servido como escenario para producciones audiovisuales. Las construcciones, adaptadas a la topografía irregular, forman un entramado de callejones que refuerzan su encanto y autenticidad.
Qué visitar en el pueblo
Uno de los puntos más emblemáticos es la Plaza Mayor, de forma irregular y rodeada de galerías porticadas. Muy cerca se encuentra la iglesia parroquial de Santa Pau, de origen medieval, que combina elementos arquitectónicos de distintas épocas y se destaca por su campanario.
Para los amantes de la naturaleza, la Ruta de las Pozas es una de las opciones más recomendadas. Este sendero sigue el curso del torrente de la Terrada hasta su unión con el arroyo de San Martín, y permite descubrir rincones como el salto de Can Batlle, una pequeña cascada rodeada de vegetación.
En el plano gastronómico, Santa Pau también tiene identidad propia. Uno de sus productos más reconocidos son los fesols de Santa Pau, una variedad de alubia pequeña, blanca y de piel fina. Se caracteriza por su sabor suave y suele prepararse con panceta o incorporarse en ensaladas.
Con su combinación de naturaleza, historia y gastronomía, Santa Pau se posiciona como uno de los destinos rurales más atractivos del norte de España.