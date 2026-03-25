A menos de 2 horas de Barcelona: el pueblo oculto con volcanes y calles medievales

Las escapadas rurales para desconectar se consolidan como una de las grandes tendencias de viaje. A menos de dos horas de Barcelona, se encuentra Santa Pau, un pueblo que combina arquitectura medieval con un entorno volcánico único, convirtiéndose en una parada imperdible para quienes visitan Europa.

Gran parte del territorio de Santa Pau forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, una de las áreas volcánicas mejor conservadas de la península ibérica. El parque alberga más de 40 conos volcánicos, entre los que destaca el Volcán de Santa Margarida, famoso por su cráter circular. Los visitantes pueden recorrer estos paisajes a pie o incluso en globo aerostático para obtener vistas panorámicas.

santa pau españa El pueblo europeo "oculto". Archivo. El pueblo también sobresale por su trazado medieval. Sus calles empedradas, murallas y plazas conservan la esencia histórica y han servido como escenario para producciones audiovisuales. Las construcciones, adaptadas a la topografía irregular, forman un entramado de callejones que refuerzan su encanto y autenticidad.

Qué visitar en el pueblo Uno de los puntos más emblemáticos es la Plaza Mayor, de forma irregular y rodeada de galerías porticadas. Muy cerca se encuentra la iglesia parroquial de Santa Pau, de origen medieval, que combina elementos arquitectónicos de distintas épocas y se destaca por su campanario.

volcan santa pau El volcán de Santa Pau. Archivo Para los amantes de la naturaleza, la Ruta de las Pozas es una de las opciones más recomendadas. Este sendero sigue el curso del torrente de la Terrada hasta su unión con el arroyo de San Martín, y permite descubrir rincones como el salto de Can Batlle, una pequeña cascada rodeada de vegetación.