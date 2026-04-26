El presidente del CIN confirmó la marcha universitaria y denunció fuerte recorte: "La situación es crítica"

En medio de la preocupación por el futuro de la educación superior, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bertolacci, advirtió sobre la crítica situación de las universidades públicas. En diálogo con MDZ, habló del ajuste presupuestario , los salarios docentes y la marcha federal del 12 de mayo.

Franco Bertolacci, rector de la Universidad de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, es el flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a la universidad pública nacional. El docente analizó la “crítica” situación por la que están atravesando las universidades nacionales. “Las transferencias de fondos nacionales cayeron un 46,5% desde 2023 hasta la fecha”, comentó.

Confirmó la concreción de una nueva marcha federal en defensa de la educación pública para el 12 de mayo. Y, entre otros temas abordados, dijo que “si tuviera la oportunidad de hablar con el presidente Milei le pediría que escuche a la comunidad y al pueblo”.

¿Cuál es la situación por la que está atravesando la universidad nacional?

- Está atravesando una situación muy delicada, la más crítica de las últimas décadas. Las transferencias de dinero de parte del gobierno nacional cayeron 45,6% desde 2023 hasta la fecha. Por lo tanto, en todos los aspectos estamos prácticamente a la mitad de nuestras capacidades y posibilidades, pero hoy lo más angustiante y lo más urgente de resolver es la situación salarial del personal docente y no docente, que realmente está muy mal. Por supuesto que no pedimos un trato privilegiado en un momento de la economía donde hay muchos sectores que la están pasando mal, pero sí un salario digno por la tarea que realizan.

¿Cuál es el sueldo de un docente universitario?

- Un docente en su cargo inicial está alrededor de los 200.000 pesos y más del 60% de toda la docencia universitaria del país está cobrando menos de 600.000 pesos.

Con esos números, ¿cómo hace un docente para dar clase, poder educar?

- Se hace muy difícil, por eso estamos exigiendo respuesta y denunciamos el estado de situación, porque estamos perdiendo recursos humanos. Cuando no perdemos recursos humanos, lo que hay es pluriempleo; eso también va afectando la calidad de la enseñanza. En algunas áreas disciplinarias nos cuesta encontrar docentes para reponer esos cargos de quienes denuncian. Todo eso está pasando. Lo venimos advirtiendo hace dos años, no tenemos respuesta. Conforme avanzan los meses y no aparece una solución, todo se hace más cuesta arriba.

La marcha federal del 12 de mayo…

El 12 de mayo está prevista una nueva marcha federal universitaria como la que se realizó el 23 de abril de 2024 en defensa de la educación pública…

- Sí. Sostenemos una ley aprobada por el Congreso Nacional, pocas leyes con tanta legitimidad como esa porque fue debatida muchas veces. Tenemos un fallo judicial en primera instancia, con confirmación de ese fallo, ordenándole al Poder Ejecutivo Nacional la aplicación de la ley. Ni con las gestiones, ni con la ley aprobada en el Congreso, ni con el fallo judicial aparecieron respuestas. Entonces, nuestro planteo es que, si no conmueve al Estado Nacional, que sea la voz del pueblo de la Nación la que se manifieste en defensa de la universidad pública y lograr conmover al Poder Ejecutivo para que aparezcan las respuestas.

En 2024 hubo una manifestación multitudinaria en todo el país, con la participación de ciudadanos comunes, docentes, estudiantes, no docentes, graduados e inclusive tuvieron el acompañamiento de las universidades privadas, y posteriormente hubo otras marchas solo con integrantes universitarios y paros, y al parecer el gobierno nacional no se conmovió…

- Relativamente. Si uno mira en perspectiva todas las veces que hubo manifestaciones nacionales, aparecieron algunas respuestas pequeñas, no estructurales. Claramente no permitieron resolver de fondo el problema, por eso estamos en esta situación, pero sí fueron respuestas que nos permitieron seguir avanzando. Tras la primera manifestación nacional, se dio el incremento de gasto de funcionamiento del 270%. Cuando fue la segunda manifestación nacional, se modificaron las condiciones en la paritaria y fue la única vez que tuvimos un incremento salarial por encima de la inflación registrada, y lo mismo pasó en la última manifestación. Lo que es insólito es que tengamos que llegar a ese punto para que aparezcan respuestas, pero bueno, si esas son las condiciones, lo haremos de esa manera.

El presupuesto universitario 2026 es de unos 4,8 billones de pesos. ¿Alcanza? ¿Lo están recibiendo?

- Sí, se está recibiendo.

“La calidad educativa se sostiene, pero se resquebraja a diario”

Insisto, ¿la universidad nacional tiene calidad si uno toma en cuenta números?

- La calidad se sostiene por el esfuerzo de un montón de gente que, en condiciones muy precarias, sigue haciendo todo lo necesario para que la universidad funcione. Pero eso tiene un límite que, en la medida que van pasando los meses y no aparece la solución, todos los meses vamos cayendo un poquito más.

¿Por qué se debe resolver urgente?

- Para resguardar el umbral de excelencia y reconocimiento que la Universidad Pública Argentina tiene. Yo creo que estamos a tiempo en la medida que aparezcan esas respuestas.

Vuelvo a la situación del docente. Hoy el profesor universitario piensa: no llego a fin de mes, no puedo mandar ni siquiera a mis hijos a estudiar; días pasados el rector de la universidad de La Pampa, Oscar Alpa, me dijo que además no puede pagar la luz, el gas, los impuestos, no puede comer. ¿Cómo puede estar frente al aula?

- Claro, por eso le decía que estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos y que el pluriempleo, que es algo que pasa ahora con mucha frecuencia, va deteriorando la excelencia académica.

¿Se perdió ya el primer cuatrimestre?

- No.

¿Cree que se puede llegar a perder?

- Nosotros vamos a trabajar para que no, porque hay que cuidar lo que sucede en la universidad y sobre todo a nuestros estudiantes, que son la razón de ser del sistema universitario, pero dependerá también de las decisiones que tome el gobierno.

“El desfinanciamiento a la investigación es peor”

La Universidad Argentina siempre se caracterizó por ser de excelencia en lo que es el estudio científico. ¿Hay financiamiento para la investigación?

- No, ahí es peor la situación incluso en el ámbito universitario porque el desfinanciamiento es peor. Se cortaron prácticamente todas las líneas de financiamiento a la investigación. Ahí estamos perdiendo recursos muy valiosos, pero además estamos discontinuando proyectos de investigación y todo lo que haya que reponer va a llevar décadas. Realmente es dramático lo que pasa en el mundo científico.

¿Qué pasa con los hospitales universitarios?

- Todo parte de la misma situación. O sea, en todos los aspectos, cuando uno dice que las transferencias cayeron a la mitad, en todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades. Con todo lo que eso implica en términos de dificultades y en términos de capacidad y aporte que la universidad pueda hacer.

¿Cree que el gobierno nacional quiere arancelar las universidades?

- No lo sé; no lo ha manifestado abiertamente. Creo que creen que el Estado no tiene que destinar un solo recurso a estas cosas. No es lo que cree una persona o un grupo de personas lo que hace un país, sino lo que se define en el marco de sus instituciones democráticas. Y la Argentina ya dejó claro con la ley de financiamiento cuál es el lugar que le asigna a la Universidad Pública, que Milei no quiere poner en práctica.

“Milei debería escuchar a la comunidad universitaria y al pueblo”

¿Qué les diría a aquellos diputados que votaron en su momento en contra de la universidad?

- Me resulta incomprensible. De alguna gente lo comprendo, aunque no lo comparto, porque entiendo que piensan que la Universidad Pública es un problema para el país cuando es todo lo contrario. De otros legisladores que son egresados de la Universidad Pública de Argentina es francamente incomprensible.

Si usted tuviera la oportunidad de sentarse frente a frente con el presidente Milei, ¿qué le diría?

- Que escuche a la comunidad universitaria y sobre todo al pueblo de la Nación, y que entienda que no hay un problema en la Universidad, que hay una institución educativa que puede ayudar al país a resolver sus problemas estructurales y que un país no hace lo que una persona quiere, porque si fuera así la pregunta que hay que hacerse es para qué sirve el Estado de derecho, si da lo mismo la ley o si la ley solo vale cuando a mí me gusta.

“Tengo esperanza”

¿Cree que vamos a tener una solución al tema universitario en 2026?

- Uno tiene la esperanza, la ilusión de que el gobierno escuche. Ahora solo vamos a trabajar para eso