Volvía de dar clases, pinchó una rueda en plena ruta, frenó para cambiarla y murió atropellado
El hecho ocurrió en Saladillo. Marcelo Lerca Moreno era docente de la Universidad Nacional de La Plata, y murió en este accidente cuando regresaba de dar clases.
En la localidad bonaerense de Saladillo hay conmoción tras el fallecimiento de Marcelo Lerca Moreno, un ingeniero y docente con más de 25 años de trayectoria en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El fatal accidente ocurrió mientras la víctima intentaba cambiar un neumático a la vera de la ruta.
Cómo fue el accidente en el que murió el docente
El hecho tuvo lugar en la Ruta Nacional 205, aproximadamente a 5 kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham. Lerca Moreno volvía de dar clases cuando un desperfecto mecánico lo obligó a detenerse.
El docente bajó de su vehículo para reemplazar una cubierta pinchada. Mientras realizaba la maniobra en la banquina, fue embestido por un camión que circulaba en el mismo sentido.
El impacto fue de tal magnitud que el profesor falleció en el acto. Personal de Corredores Viales, efectivos policiales y agentes de Seguridad Vial trabajaron en el lugar. La ruta permaneció cortada durante varias horas para permitir las pericias de rigor.