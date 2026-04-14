Volvía de dar clases, pinchó una rueda en plena ruta, frenó para cambiarla y murió atropellado

El hecho ocurrió en Saladillo. Marcelo Lerca Moreno era docente de la Universidad Nacional de La Plata, y murió en este accidente cuando regresaba de dar clases.

En la localidad bonaerense de Saladillo hay conmoción tras el fallecimiento de Marcelo Lerca Moreno, un ingeniero y docente con más de 25 años de trayectoria en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El fatal accidente ocurrió mientras la víctima intentaba cambiar un neumático a la vera de la ruta.

Cómo fue el accidente en el que murió el docente El hecho tuvo lugar en la Ruta Nacional 205, aproximadamente a 5 kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham. Lerca Moreno volvía de dar clases cuando un desperfecto mecánico lo obligó a detenerse.

El docente bajó de su vehículo para reemplazar una cubierta pinchada. Mientras realizaba la maniobra en la banquina, fue embestido por un camión que circulaba en el mismo sentido.