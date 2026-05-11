Sangre, vainas servidas y un auto: el misterioso hallazgo en pleno barrio de Once

Un operativo policial se desarrolló este lunes en el barrio de Once tras el hallazgo de un vehículo estacionado en la vía pública con sangre al costado.

Efectivos policiales trabajan en Once para esclarecer el llamativo hallazgo de sangre y vainas de armas de fuego.

barriopLlamados a la línea de emergencias 911 desataron un operativo policial en el barrio porteño de Once por la misteriosa aparición de un automóvil abandonado. Alrededor del rodado encontraron sangre y vainas servidas, que indican que en el lugar pudo haber ocurrido un tiroteo.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría Vecinal 3A de la Policía de la Ciudad encontraron un Chevrolet Vectra cerrado que presentaba manchas de sangre en las dos puertas del lado derecho. Asimismo, en la calle, junto al automóvil, los agentes incautaron seis vainas servidas de arma de fuego.

El operativo tras el hallazgo Debido a que el vehículo se encuentra cerrado, la policía dispuso una consigna de vigilancia permanente frente al auto hasta que se logre localizar a su propietario. Por su parte, la Unidad de Flagrancia Este tomó intervención en el caso, ordenando la realización de pericias en la zona y el inicio de actuaciones legales bajo la carátula de "averiguación de ilícito" para esclarecer lo sucedido.

Un dato clave sería el negocio que está a metros del vehículo. Según vecinos, este lugar se convierte por la noche en un lugar de encuentro en donde se han generado fuertes disturbios y hasta tiroteos.