Huawei amplía su línea de teléfonos plegables con el nuevo Nova Flip S

El plegable se suma al catálogo de Huawei con un precio más "accesible", buscando acercar el formato plegable a un público más amplio.

Con un precio inicial bajo, el Huawei Nova Flip S se posiciona como uno de los celulares plegables más accesibles del mercado chino.

Huawei presentó en China su nuevo celular plegable Nova Flip S, un modelo que apuesta por combinar diseño, buen rendimiento y un precio accesible. Con este lanzamiento, la marca amplía su línea de dispositivos plegables y busca atraer a quienes quieren sumarse a esta tendencia sin gastar una fortuna.

Un diseño más pulido y un precio competitivo Huawei Nova Flip S Huawei presentó el Huawei presentó el Nova Flip S, su nuevo plegable accesible con HarmonyOS 5.1., su nuevo plegable accesible con HarmonyOS 5.1. El Nova Flip S mantiene el estilo del modelo anterior, con un diseño compacto y colores elegantes: Blanco, Azul, Verde, Rosa Suave y dos tipos de color Negro. La pantalla principal es una OLED de 6,94 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz. En el exterior, suma una pantalla OLED secundaria de 2,14 pulgadas, ideal para ver notificaciones o acceder rápido a herramientas como la cámara o el control de música.

En su interior, el equipo incorpora un procesador Kirin 8 series, que según rumores corresponde al Kirin 8030, optimizado especialmente para este modelo. La configuración base incluye 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una combinación que promete un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética.

image El Nova Flip S llega con procesador Kirin 8 series y HarmonyOS 5.1. Huawei En el apartado fotográfico, el Nova Flip S ofrece una cámara principal de 50 MP con apertura f/1.9, acompañada por un lente ultra gran angular de 8 MP. Para las selfies, incluye una cámara frontal de 32 MP. Todo el sistema corre bajo HarmonyOS 5.1, la versión más reciente del sistema operativo de Huawei.

El plegable más accesible del mercado chino Uno de los mayores atractivos del Nova Flip S es su precio. Con un valor inicial de 3.388 yuanes (unos $703,000 pesos argentinos), se posiciona como uno de los plegables más accesibles del mercado. Esta estrategia marca un cambio importante para Huawei, que busca democratizar el acceso a este tipo de dispositivos sin sacrificar demasiado en calidad o diseño.