Huawei amplía su línea de teléfonos plegables con el nuevo Nova Flip S
El plegable se suma al catálogo de Huawei con un precio más "accesible", buscando acercar el formato plegable a un público más amplio.
Huawei presentó en China su nuevo celular plegable Nova Flip S, un modelo que apuesta por combinar diseño, buen rendimiento y un precio accesible. Con este lanzamiento, la marca amplía su línea de dispositivos plegables y busca atraer a quienes quieren sumarse a esta tendencia sin gastar una fortuna.
Un diseño más pulido y un precio competitivo
El Nova Flip S mantiene el estilo del modelo anterior, con un diseño compacto y colores elegantes: Blanco, Azul, Verde, Rosa Suave y dos tipos de color Negro. La pantalla principal es una OLED de 6,94 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz. En el exterior, suma una pantalla OLED secundaria de 2,14 pulgadas, ideal para ver notificaciones o acceder rápido a herramientas como la cámara o el control de música.
Te Podría Interesar
En su interior, el equipo incorpora un procesador Kirin 8 series, que según rumores corresponde al Kirin 8030, optimizado especialmente para este modelo. La configuración base incluye 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una combinación que promete un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética.
En el apartado fotográfico, el Nova Flip S ofrece una cámara principal de 50 MP con apertura f/1.9, acompañada por un lente ultra gran angular de 8 MP. Para las selfies, incluye una cámara frontal de 32 MP. Todo el sistema corre bajo HarmonyOS 5.1, la versión más reciente del sistema operativo de Huawei.
El plegable más accesible del mercado chino
Uno de los mayores atractivos del Nova Flip S es su precio. Con un valor inicial de 3.388 yuanes (unos $703,000 pesos argentinos), se posiciona como uno de los plegables más accesibles del mercado. Esta estrategia marca un cambio importante para Huawei, que busca democratizar el acceso a este tipo de dispositivos sin sacrificar demasiado en calidad o diseño.
El precio representa una reducción frente al modelo anterior, y consolida a Huawei como uno de los actores que más apuesta por la diversificación del segmento. En un contexto donde los plegables siguen siendo sinónimo de lujo, el Nova Flip S llega para ofrecer una alternativa más realista para el consumidor promedio.
Tendencia: los plegables buscan masificarse
La presentación del Nova Flip S marca una tendencia que ya se ve entre los principales fabricantes: Samsung, Honor, Oppo y ahora Huawei compiten por hacer del formato plegable una opción más común. Si bien todavía es un nicho, los precios más bajos y las mejoras técnicas podrían acelerar su adopción global.