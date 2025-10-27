HarmonyOS 6: el nuevo sistema operativo de Huawei con más IA, seguridad y velocidad

Huawei presentó oficialmente en China el HarmonyOS 6 , la nueva versión de su sistema operativo . La actualización promete una interfaz más fluida, un rendimiento hasta un 40% superior respecto a versiones anteriores y una integración más profunda de la inteligencia artificial en todo el ecosistema de dispositivos de la marca.

HarmonyOS 6 modifica la experiencia visual con animaciones más naturales y una respuesta más rápida entre tareas. Según Huawei , el sistema ahora adapta la iluminación dinámica en tiempo real durante actividades como la activación del asistente de voz, la edición de fotos o las funciones de privacidad.

Además, incorpora la StarShield Security Architecture, una mejora integral en seguridad que actúa desde el núcleo del sistema hasta las aplicaciones. Este mecanismo utiliza protección basada en IA y permite al usuario controlar de forma más precisa el acceso a sus datos. Entre sus novedades destaca el sistema Family Anti-Fraud, que detecta llamadas sospechosas y permite cortarlas a distancia.

"La protección contra fraudes ahora es más inteligente y actúa de manera preventiva gracias al aprendizaje automático", explicaron desde Huawei en el lanzamiento.

Otras funciones de privacidad incluyen el AI Anti-Fraud Protection, capaz de detectar intentos de suplantación facial durante videollamadas, junto con opciones de Encrypted Sharing, Anti-Peek y View-Once Mode, que refuerzan la seguridad del intercambio de información.

Mayor rendimiento y eficiencia energética

HarmonyOS 6 HarmonyOS 6 ya está aquí: más rápido, más inteligente y repleto de IA.

Uno de los pilares del HarmonyOS 6 es su motor Ark Engine, que optimiza la interacción entre software, hardware y nube. Esta arquitectura mejora la apertura de aplicaciones en un 11%, acelera la carga de páginas en un 21% y permite que el contenido se muestre hasta un 30% más rápido.

image Las actualizaciones del sistema operativo de Huawei. Huawei

La eficiencia energética también se beneficia: el sistema logra extender la autonomía entre 35 y 51 minutos adicionales, dependiendo del dispositivo. En conjunto, Huawei reporta un aumento del 15% en rendimiento multidispositivo frente a HarmonyOS 5 y del 40% respecto a la versión 4.

Asistente Xiaoyi y nuevas funciones de IA

El asistente Xiaoyi ahora puede realizar tareas complejas con un solo comando. Reconoce dialectos regionales y ofrece soporte médico a través de AI Health Assistant, con servicios de consulta por voz, localización de hospitales y gestión de turnos.

image Mejoras en fluidez y en rendimiento de batería. Huawei

El sistema también incluye tap-to-share para más de 60 aplicaciones y flujo de trabajo entre móviles y PC. Entre sus herramientas multimedia destacan el AI One-Click Filming, que transforma fotos en clips animados, y las nuevas opciones de personalización de pantalla de bloqueo con diseños generados por IA.