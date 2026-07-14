Los 3 mejores teléfonos gama media de Nubia en Argentina

Un análisis técnico de los modelos de la marca Nubia que se venden en el comercio electrónico local, con opciones para fotografía, videojuegos y diseño.

La marca de tecnología Nubia expande su catálogo de dispositivos móviles en el mercado de gama media nacional. Estos nuevos modelos combinan especificaciones técnicas competitivas con valores acordes para diferentes perfiles de usuarios y están disponibles en Mercado Libre Argentina.

Nubia Air 5G: un teléfono ultra delgado y resistente El modelo Nubia Air 5G destaca en el mercado de Argentina por su chasis ultra delgado de solo 6,7 milímetros y su resistencia al ingreso de agua. Nubia El primer modelo a destacar es el Nubia Air 5G, un dispositivo que llama la atención por sus dimensiones físicas reducidas. Posee un espesor de tan solo 6,7 milímetros y un peso total de 172 gramos, parámetros inusuales para la gama media. Su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas ofrece una resolución de nivel superior, protegida por vidrio templado Corning Gorilla Glass 7i.

En cuanto al rendimiento, este teléfono utiliza un procesador Unisoc T8300 junto con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Para brindar durabilidad ante descuidos diarios, cuenta con certificaciones de protección contra agua y polvo IP68 e IP69. Este modelo se comercializa en la plataforma Mercado Libre con opciones de entrega en todo el territorio de Argentina.

Nubia Focus 2 Ultra 5G: fotografía avanzada con inteligencia artificial El Nubia Focus 2 Ultra 5G incorpora un módulo de fotografía con asistencia algorítmica y duplica el almacenamiento estándar con sus 512 GB internos. Nubia La segunda opción de la marca Nubia prioriza la captura de imágenes y la creación de contenidos multimedia cotidianos. El dispositivo incorpora un sensor fotográfico principal de 50 megapíxeles que trabaja en conjunto con la tecnología de procesamiento algorítmico de imagen. Este sistema de asistencia digital permite emular cinco distancias focales diferentes para adaptarse a retratos o paisajes amplios.

Su pantalla de 6,7 pulgadas ofrece una alta frecuencia de actualización para asegurar transiciones visuales agradables. Además, el equipo destaca en su segmento por contar con 512 GB de espacio de almacenamiento físico, ideal para guardar videos sin preocuparse por la memoria. Una batería interna con capacidad de 5000 mAh provee la energía necesaria para sostener largas jornadas de uso continuo.