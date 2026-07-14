Los 3 mejores teléfonos gama media de Nubia en Argentina
Un análisis técnico de los modelos de la marca Nubia que se venden en el comercio electrónico local, con opciones para fotografía, videojuegos y diseño.
La marca de tecnología Nubia expande su catálogo de dispositivos móviles en el mercado de gama media nacional. Estos nuevos modelos combinan especificaciones técnicas competitivas con valores acordes para diferentes perfiles de usuarios y están disponibles en Mercado Libre Argentina.
Nubia Air 5G: un teléfono ultra delgado y resistente
El primer modelo a destacar es el Nubia Air 5G, un dispositivo que llama la atención por sus dimensiones físicas reducidas. Posee un espesor de tan solo 6,7 milímetros y un peso total de 172 gramos, parámetros inusuales para la gama media. Su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas ofrece una resolución de nivel superior, protegida por vidrio templado Corning Gorilla Glass 7i.
En cuanto al rendimiento, este teléfono utiliza un procesador Unisoc T8300 junto con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Para brindar durabilidad ante descuidos diarios, cuenta con certificaciones de protección contra agua y polvo IP68 e IP69. Este modelo se comercializa en la plataforma Mercado Libre con opciones de entrega en todo el territorio de Argentina.
Nubia Focus 2 Ultra 5G: fotografía avanzada con inteligencia artificial
La segunda opción de la marca Nubia prioriza la captura de imágenes y la creación de contenidos multimedia cotidianos. El dispositivo incorpora un sensor fotográfico principal de 50 megapíxeles que trabaja en conjunto con la tecnología de procesamiento algorítmico de imagen. Este sistema de asistencia digital permite emular cinco distancias focales diferentes para adaptarse a retratos o paisajes amplios.
Su pantalla de 6,7 pulgadas ofrece una alta frecuencia de actualización para asegurar transiciones visuales agradables. Además, el equipo destaca en su segmento por contar con 512 GB de espacio de almacenamiento físico, ideal para guardar videos sin preocuparse por la memoria. Una batería interna con capacidad de 5000 mAh provee la energía necesaria para sostener largas jornadas de uso continuo.
Nubia Neo 3 GT 5G: la propuesta para videojuegos en Argentina
El último integrante de la selección apunta de forma directa al público interesado en el entretenimiento digital interactivo. Este teléfono para videojuegos equipa el procesador Unisoc T9100, acompañado por 12 GB de memoria RAM y 256 GB de espacio de almacenamiento. El panel de visualización es de tecnología OLED, con un tamaño físico de 6,8 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz.
Para evitar sobrecalentamientos durante partidas prolongadas, el fabricante diseñó un disipador interno por cámara de vapor de grandes dimensiones. La autonomía está respaldada por una batería masiva de 6000 mAh que soporta protocolos de carga rápida de 80 vatios de potencia eléctrica. La tienda oficial de Mercado Libre facilita el acceso a estas configuraciones de hardware en el país.
Los consumidores locales de Argentina pueden encontrar estos tres modelos con sus respectivas especificaciones de importación y garantías de compra vigentes dentro de la plataforma.