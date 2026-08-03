Xiaomi corrige fallas de batería, pantalla y cámara en la actualización de HyperOS
La compañía china lanzó un reporte semanal para detallar la resolución de errores detectados por la comunidad en sus modelos de gama alta.
El fabricante de dispositivos móviles Xiaomi emitió un informe técnico sobre el estado de su plataforma de software en Asia. A través de la actualización de HyperOS, la empresa corrige fallas críticas en el enfoque automático, el consumo energético e inconsistencias en los paneles de visualización de sus celulares.
Soluciones confirmadas en el enfoque y la captura de la cámara
Entre las correcciones confirmadas destaca la resolución de un problema en el mecanismo de la cámara telefoto del Xiaomi 17 Ultra. La falla afectaba la precisión del autofoco en situaciones específicas de disparo. Con la versión 3.0.305.5, el sensor recupera la nitidez esperada en la captura de imágenes.
Por su parte, el modelo Xiaomi 17T Pro recibió el parche 3.0.308.0 para solucionar anomalías en los colores e íconos de la pantalla. En paralelo, el equipo REDMI K90 resolvió la aparición imprevista de barras blancas laterales en su panel táctil. Estas mejoras garantizan la precisión del área visible en la interfaz diaria de estos teléfonos.
Corrección de lectura de batería y personalización en el sistema
Los informes de la firma abarcan también errores en la gestión de energía. El Xiaomi 13 presentaba mediciones incorrectas en la lectura de capacidad del acumulador eléctrico. El parche 3.0.304.0 normaliza la indicación del porcentaje de carga, evitando apagados imprevistos en los teléfonos.
En el apartado estético, la versión 3.0.304.0 para el Xiaomi 17 Max soluciona los fallos al aplicar fondos de pantalla desde la edición rápida. De esta manera, el sistema operativo de la corporación Xiaomi avanza en la estabilización de sus opciones de personalización dentro de la versión HyperOS.
Errores en revisión y despliegue para la marca Xiaomi
El equipo de ingenieros mantiene abiertas investigaciones sobre otras fallas informadas por los consumidores. Entre ellas figuran el consumo elevado de recursos en el REDMI K90 Pro Max y la desconexión del enlace compartido con tabletas en el REDMI K80. También analizan fallas temporales en la conectividad NFC del modelo REDMI K70.
Los parches para los errores confirmados corresponden a las versiones lanzadas originalmente para el mercado asiático. Sin embargo, la compañía Xiaomi distribuirá estas soluciones a los usuarios globales durante las próximas semanas. Quienes utilicen un equipo de la marca pueden revisar las novedades desde la aplicación comunitaria oficial para mantener la protección y la fluidez del dispositivo.