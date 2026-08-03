Xiaomi corrige fallas de batería, pantalla y cámara en la actualización de HyperOS

La compañía china lanzó un reporte semanal para detallar la resolución de errores detectados por la comunidad en sus modelos de gama alta.

El fabricante de dispositivos móviles Xiaomi emitió un informe técnico sobre el estado de su plataforma de software en Asia. A través de la actualización de HyperOS, la empresa corrige fallas críticas en el enfoque automático, el consumo energético e inconsistencias en los paneles de visualización de sus celulares.

Soluciones confirmadas en el enfoque y la captura de la cámara Entre las correcciones confirmadas destaca la resolución de un problema en el mecanismo de la cámara telefoto del Xiaomi 17 Ultra. La falla afectaba la precisión del autofoco en situaciones específicas de disparo. Con la versión 3.0.305.5, el sensor recupera la nitidez esperada en la captura de imágenes.

Por su parte, el modelo Xiaomi 17T Pro recibió el parche 3.0.308.0 para solucionar anomalías en los colores e íconos de la pantalla. En paralelo, el equipo REDMI K90 resolvió la aparición imprevista de barras blancas laterales en su panel táctil. Estas mejoras garantizan la precisión del área visible en la interfaz diaria de estos teléfonos.

Corrección de lectura de batería y personalización en el sistema Los informes de la firma abarcan también errores en la gestión de energía. El Xiaomi 13 presentaba mediciones incorrectas en la lectura de capacidad del acumulador eléctrico. El parche 3.0.304.0 normaliza la indicación del porcentaje de carga, evitando apagados imprevistos en los teléfonos.

En el apartado estético, la versión 3.0.304.0 para el Xiaomi 17 Max soluciona los fallos al aplicar fondos de pantalla desde la edición rápida. De esta manera, el sistema operativo de la corporación Xiaomi avanza en la estabilización de sus opciones de personalización dentro de la versión HyperOS.