Condenan a 15 años a un hombre que cumplió arresto domiciliario durante la pandemia y abusó de su hija

El acusado cumplía arresto domiciliario por otra causa durante la pandemia cuando cometió el abuso. La víctima tenía entre 11 y 13 años.

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por abusar sexualmente de su hija mientras cursaba un arresto domiciliario durante la pandemia. Foto: Poder Judicial de Salta

Un hombre fue sentenciado a la pena de 15 años de prisión por el abuso sexual de su hija, mientras cumplía arresto domiciliario por la pandemia del coronavirus, en la provincia de Salta. Conforme a las acusaciones, el involucrado aprovechó el parentesco y el lugar de residencia para violar a la menor, entre sus 11 y 13 años.

Las agresiones iniciaron en 2020, con el Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (APSO) decretado por el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández, momento en que el hombre purgaba un arresto domiciliario por un caso federal, y finalizaron a finales de noviembre de 2021.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, solicitó que se le imponga una condena de 15 años y que fuera declarado reincidente por segunda vez, planteos a los que el Tribunal interviniente dio lugar.

Abusos durante su arresto domiciliario Cabe destacar que, en la lectura de alegatos, la funcionaria judicial remarcó que el adulto aprovechaba las ocasiones en las que la madre se iba de la vivienda a trabajar, al tiempo que le suministraba bebidas a la menor con tal de que se duerma y cometer los abusos.

Además, amenazó a la damnificada con lastimar a otros familiares o atentaría contra la vida de su madre, en el caso de que revele lo sucedido.