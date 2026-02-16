Captura de Interpol en Misiones: cae uno de los capos del narcotráfico brasileño

El líder del narcotráfico , Paulo De Oliveira tiene 52 años; su pareja, de 25 años, es misionera. Tienen dos hijos cuyas edades no trascendieron; se radicaron hace cinco años en la ciudad de San Antonio, al nordeste de la provincia de Misiones, frontera seca con Santo Antônio, Brasil , pocas semanas después de la fuga de detenidos de una prisión en el estado de Paraná, en la ciudad de Capitán Leónidas Márquez.

Para los pobladores de San Antonio, De Oliveira era un productor de la zona, dedicado al tabaco y a la cría de animales de corral, cerdos entre ellos. Su mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva, es una joven docente que ahora es investigada para determinar si fue cómplice o no del escondite del señalado integrante de la organización narcocriminal paulista Primer Comando Capital (PCC).

Fuentes policiales aseguraron que la detención de este hombre se logró sin que se disparara un solo tiro de la Policía Federal Argentina, pero fue compleja de desplegar por la zona de frontera en la que debieron desenvolverse y porque el objetivo no era un “perejil” o simple colaborador del PCC, sino el cabecilla de la evasión de ocho detenidos el pasado 16 de febrero de 2021, mediante la ejecución de un plan que incluyó la utilización de herramientas artesanales para perforar la estructura del establecimiento penitenciario, especialmente cañerías de desagües pluviales y cloacales.

El brasileño acarreaba una notificación de aprehensión con alerta roja de Interpol , emitida por la Justicia del país vecino, con fines de aprehensión y extradición por delitos de extrema gravedad.

La banda más grande de Latinoamérica

El Primer Comando Capital es una organización criminal brasileña. Según un informe del gobierno brasileño de 2012, es la organización criminal más grande de Brasil. Al menos 6000 de sus miembros están en prisión. Según un informe de The Economist de 2023, el PCC es la banda de narcotraficantes más grande de América Latina, con 40 000 miembros vitalicios, más 60 000 contando “contratistas”.

La organización se financia principalmente con el narcotráfico, pero los robos de carga, los robos a bancos y los secuestros también son fuentes de ingresos. El grupo está presente en el 90% de las cárceles de São Paulo; los negocios privados de los líderes y la propia facción tienen una facturación estimada por la inteligencia policial en al menos 400 millones de reales por año. Algunos policías y fiscales creen que esa cifra podría rondar los 800 millones de reales.

El PCC surgió a inicios de los años noventa en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté, Región Metropolitana del Valle del Paraíba y Litoral Norte, a 130 km de la capital paulista, donde eran transferidos prisioneros considerados de alta peligrosidad por las autoridades legales. El PCC posee su propio estatuto, el llamado Estatuto del PCC, donde están las prescripciones y la razón de ser de esta organización. La organización también es conocida por 15.3.3 porque la letra P ocupa el 15.º lugar en el alfabeto portugués (excluyendo la letra K) y la letra C es la tercera en dicho alfabeto. La organización criminal se basa principalmente en el estado de São Paulo y está activa en al menos 22 de los 27 estados del país, así como en países limítrofes como Paraguay y Bolivia. Hoy en día la organización es dirigida por presos y fugitivos, principalmente del estado de São Paulo.

Varios de los exlíderes de la organización se encuentran en prisión, como el criminal Marcos Willians Herbas Camacho (también conocido como “Marcola”, el líder del PCC), quien cumplió una condena de 44 años, principalmente por robo a un banco, en el Centro de Readaptación Penitenciaria de Presidente Venceslau, donde estuvo retenida toda la cúpula de la facción hasta que fue trasladada junto con los otros 21 delincuentes del PCC a las prisiones federales de máxima seguridad de Porto Velho (RO), Mossoró (RN) y Brasília (DF) el 13 de febrero de 2019.

El PCC fue fundado el 31 de agosto de 1993 por ocho presos en el anexo de la Casa de Custodia de Taubaté (a 130 km de São Paulo), llamado “Piranhão”, en su momento la prisión más segura del estado de São Paulo. El grupo se inició durante un juego de fútbol, cuando algunos detenidos pelearon y, como forma de escapar del castigo, pues varias personas habían muerto, resolvieron iniciar un pacto de confianza y protección. Estaba constituido por Misael Aparecido da Silva (“Misa”), Wander Eduardo Ferreira (“Eduardo Cara Gorda”), Antonio Carlos Roberto de la Pasión (“Pasión”), Isaías Moreira del Nacimiento (“Isaías Raro”), Ademar de los Santos (“Dafé”), Antonio Carlos de los Santos (“Bicho Feo”), César Augusto Roris da Silva (“Cesinha”) y José Márcio Felício (“Geleião”).

El PCC, que también fue llamado en sus inicios como Partido del Crimen y 15.3.3, a causa del orden de las letras “P” y “C” en el alfabeto, afirmaba que pretendía “combatir la opresión dentro del sistema penitenciario paulista” y “vengar la muerte de los 111 presos”, el 2 de octubre de 1992, en la masacre de Carandiru, cuando la Policía Militar mató a reclusos en el pabellón 9 de la extinta Casa de Detención de São Paulo. El grupo usaba el símbolo chino del equilibrio yin-yang, en negro y blanco, adoptado como emblema de la facción, considerando que era “una manera de equilibrar el bien y el mal con sabiduría”.