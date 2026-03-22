Detuvieron en Ezeiza a "Emerson", buscado por Interpol y vinculado al crimen organizado internacional

Emerson era buscado por la Justicia de República Dominicana y fue arrestado al llegar desde Francia en un operativo coordinado por Interpol y la PFA.

“Emerson”, un ciudadano dominicano de 32 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras arribar en un vuelo procedente de Francia. Este hombre contaba con una orden de captura internacional por homicidio agravado y las autoridades lo identifican como uno de los líderes de la banda “Los 50-0” en República Dominicana.

El procedimiento fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina (PFA), luego de una alerta emitida por Interpol. La investigación había determinado que el acusado se encontraba en Francia y que planeaba viajar a la Argentina, dato que permitió activar el operativo para concretar su arresto.

Detención Ezeiza Ministerio de Seguridad La intervención quedó a cargo de la División Asuntos Internacionales – Departamento Interpol de la PFA, que desplegó el procedimiento en el marco del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (EL PACCTO 2.0). Según se informó, la detención se realizó dentro del avión, antes de que descendieran todos los pasajeros. Los agentes solicitaron que permanecieran en sus asientos, se dirigieron hasta el lugar donde estaba sentado el sospechoso y lo trasladaron detenido.

De qué acusan a “Emerson”, el hombre detenido A “Emerson” lo buscan por un crimen ocurrido el 7 de mayo de 2024 en Villa Consuelo, Santo Domingo. De acuerdo con la investigación, está acusado de haber asesinado a un hombre con un arma de fuego en un ataque a sangre fría.