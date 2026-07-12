Lionel Messi a los 39: cuando la experiencia gana

Durante mucho tiempo creímos que el mejor momento de la vida estaba reservado para la juventud. Sin embargo, la ciencia y la historia de Lionel Messi invitan a mirar la mediana edad desde otro lugar: como una etapa en la que la experiencia, el criterio y la inteligencia emocional pueden convertirse en una ventaja.

¿Y si el mejor Lionel Messi no fuera el de los 25 años? La pregunta puede parecer provocadora, pero alcanza con verlo jugar para entender que algo cambió. Quizás ya no tenga la explosión física de sus primeros años, pero hoy lee el juego con una claridad extraordinaria. Anticipa, espera, decide y lidera con serenidad. Cada vez que entra a una cancha vuelve la misma pregunta: ¿cuánto tiempo más podrá competir al máximo nivel? Tal vez la verdadera pregunta sea otra: ¿qué ocurre cuando el talento se encuentra con casi cuatro décadas de aprendizajes? Durante años asociamos la juventud con el máximo rendimiento. Sin embargo, la ciencia comenzó a demostrar que existen capacidades que no disminuyen con el tiempo, sino que se fortalecen.

El bienestar y el desempeño en la segunda mitad de la vida dependen más de la calidad de los vínculos, el propósito y la capacidad de adaptación que de la edad cronológica. El Harvard Study of Adult Development, el estudio más prolongado sobre desarrollo humano, muestra que el bienestar y el desempeño en la segunda mitad de la vida dependen más de la calidad de los vínculos, el propósito y la capacidad de adaptación que de la edad cronológica. La psicóloga Laura Carstensen, directora del Stanford Center on Longevity, explica que con el paso de los años las personas regulan mejor sus emociones y priorizan aquello que realmente importa. En otras palabras: perdemos apuro, pero ganamos claridad.

La ciencia y la historia de Lionel Messi invitan a mirar la mediana edad desde otro lugar. Archivo. Cambió la forma en que entendemos el cerebro Gracias a la neuroplasticidad sabemos que sigue aprendiendo y creando nuevas conexiones durante toda la vida. A esto se suma la llamada inteligencia cristalizada: la capacidad de integrar conocimientos, experiencia y criterio para tomar mejores decisiones. Esa inteligencia suele crecer con los años. El neurocientífico Daniel Levitin sostiene que muchas personas alcanzan en la mediana edad una enorme capacidad para reconocer patrones, resolver problemas complejos y decidir con mayor sabiduría. No siempre gana quien responde más rápido; muchas veces gana quien comprende mejor. Eso parece ocurrir con Messi. Juega con la intuición, la calma y la experiencia. Entiende el partido antes que los demás.

Fuera de la cancha sucede algo parecido. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que cumplir años era empezar a perder. Hoy vemos cada vez más personas que emprenden después de los 50, escriben su primer libro a los 60, cambian de profesión o descubren un nuevo propósito. En Mujeres 5.0 llamamos a este momento madurescencia (una manera de entender la mediana edad como una etapa de crecimiento, reinvención y nuevas posibilidades, más que de declive). No significa ignorar los desafíos que trae esta etapa, sino reconocer también todo lo que puede ofrecer. La mediana edad puede venir acompañada de menopausia, andropausia, padres que envejecen, hijos que se independizan o pérdidas inesperadas. Pero también trae una conquista silenciosa: dejamos de vivir para demostrar y empezamos a vivir para elegir.