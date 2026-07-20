Mundial 2026: la Unión Europea felicita a España por su victoria ante Argentina

La Unión Europea salió a comunicar su satisfacción por el éxito de la selección de España en el Mundial 2026 ante su rival Argentina.

Desde la Unión Europea, las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, coincidieron esta madrugada en felicitar a España por su victoria en el Mundial 2026 y señalaron que toda Europa celebra con la Roja la consecución del título tras la victoria ante Argentina.

"¡Campeones! ¡Muchas felicidades, España! Hoy Europa celebra con vosotros", escribió Von der Leyen en sus redes sociales en un mensaje en español.

Metsola, por su parte, tildó la victoria con gol de Ferrán Torres de "un momento de orgullo para toda Europa".

La Unión Europea festeja También la vicepresidenta española de la Comisión Europea, Teresa Ribera, dio la enhorabuena a la selección campeona en su cuenta de Bluesky y se declaró "feliz y orgullosa".