La impresionante eficacia de la Selección argentina: 17 victorias en 18 cruces decisivos
El triunfo sobre Inglaterra amplió un registro que resume la eficacia de la Selección argentina en los partidos de eliminación directa.
La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó otra marca para el ciclo de Lionel Scaloni. Con la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, el equipo alcanzó los 17 triunfos en los 18 partidos de eliminación directa o finales a partido único que disputó desde el comienzo del proceso del actual entrenador.
El dato reúne los cruces de mata-mata en Copas América y Mundiales, las finales internacionales, la definición por el tercer puesto de la Copa América 2019 y la Finalissima 2022. En ese recorrido, Argentina solo sufrió una derrota.
Esa única caída llegó en las semifinales de la Copa América 2019, cuando Brasil se impuso por 2-0 en Belo Horizonte. Desde entonces, la Selección argentina encadenó 16 victorias consecutivas en encuentros definitorios y volvió a confirmar esa tendencia al superar a Inglaterra para meterse en una nueva final del mundo.
Un recorrido con títulos y clasificaciones históricas
La racha comenzó después de la derrota frente a Brasil e incluye algunos de los momentos más importantes del ciclo de Scaloni. En ese lapso, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de avanzar hasta la final del Mundial 2026.
En varios de esos encuentros, el equipo también mostró su capacidad para resolver series complejas. Superó definiciones por penales ante Colombia, Países Bajos y Ecuador, además de imponerse en finales y partidos de eliminación directa frente a rivales de primer nivel.
Los 18 mano a mano de la era Scaloni
Estos son todos los partidos de eliminación directa y finales disputados por la Selección argentina desde la llegada de Lionel Scaloni:
Copa América 2019
- 2-0 a Venezuela (cuartos de final).
- 0-2 ante Brasil (semifinal).
- 2-1 a Chile (partido por el tercer puesto).
Copa América 2021
- 3-0 a Ecuador (cuartos de final).
- 1-1 con Colombia y triunfo 3-2 por penales (semifinal).
- 1-0 a Brasil (final).
Finalissima 2022
- 3-0 a Italia (final).
Mundial de Qatar 2022
- 2-1 a Australia (octavos de final).
- 2-2 con Países Bajos y triunfo 4-3 por penales (cuartos de final).
- 3-0 a Croacia (semifinal).
- 3-3 con Francia y triunfo 4-2 por penales (final).
Copa América 2024
- 1-1 con Ecuador y triunfo 4-2 por penales (cuartos de final).
- 2-0 a Canadá (semifinal).
- 1-0 a Colombia en tiempo suplementario (final).
Mundial 2026
- 3-2 a Cabo Verde (dieciseisavos de final).
- 3-2 a Egipto (octavos de final).
- 3-1 a Suiza (cuartos de final).
- 2-1 a Inglaterra (semifinal).
España, un nuevo examen para la Scaloneta
La final frente a España representará un nuevo desafío para la Selección argentina. Más allá de la posibilidad de conquistar otro título, el equipo de Scaloni tendrá la oportunidad de ampliar una estadística que refleja una de las principales características de este ciclo: su capacidad para responder en los partidos que definen campeonatos y clasificaciones.