La impresionante eficacia de la Selección argentina: 17 victorias en 18 cruces decisivos

El triunfo sobre Inglaterra amplió un registro que resume la eficacia de la Selección argentina en los partidos de eliminación directa.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó otra marca para el ciclo de Lionel Scaloni. Con la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, el equipo alcanzó los 17 triunfos en los 18 partidos de eliminación directa o finales a partido único que disputó desde el comienzo del proceso del actual entrenador.

El dato reúne los cruces de mata-mata en Copas América y Mundiales, las finales internacionales, la definición por el tercer puesto de la Copa América 2019 y la Finalissima 2022. En ese recorrido, Argentina solo sufrió una derrota.

Esa única caída llegó en las semifinales de la Copa América 2019, cuando Brasil se impuso por 2-0 en Belo Horizonte. Desde entonces, la Selección argentina encadenó 16 victorias consecutivas en encuentros definitorios y volvió a confirmar esa tendencia al superar a Inglaterra para meterse en una nueva final del mundo.

La victoria frente a Inglaterra llevó a la Selección argentina a una nueva final del mundo y extendió una notable estadística en la era Scaloni. AFA Un recorrido con títulos y clasificaciones históricas La racha comenzó después de la derrota frente a Brasil e incluye algunos de los momentos más importantes del ciclo de Scaloni. En ese lapso, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de avanzar hasta la final del Mundial 2026.

En varios de esos encuentros, el equipo también mostró su capacidad para resolver series complejas. Superó definiciones por penales ante Colombia, Países Bajos y Ecuador, además de imponerse en finales y partidos de eliminación directa frente a rivales de primer nivel.