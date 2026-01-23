Milton Giménez tomaría una fuerte decisión tras la lesión que lo tiene a maltraer en Boca

El panorama ofensivo de Boca Juniors suma un nuevo foco de preocupación: Milton Giménez tomaría una fuerte decisión tras la lesión que lo tiene a maltraer. El delantero analiza someterse a una operación por la pubalgia que arrastra desde hace meses y que no le permitió trabajar con normalidad ni encadenar partidos.

La alternativa quirúrgica aparece como una salida concreta luego de que los tratamientos médicos conservadores no lograran una evolución favorable. En caso de avanzar con la intervención, el atacante estaría fuera de competencia por varias semanas, lo que profundizaría los problemas del equipo en esa zona del campo.

Las molestias en el pubis lo dejaron al margen de gran parte de los entrenamientos y también del debut ante Deportivo Riestra, que se disputará este domingo en La Bombonera. Así, Boca afrontará su estreno en el Torneo Apertura con un frente ofensivo reducido.

Boca, con un ataque diezmado para el debut La situación se volvió aún más delicada tras el amistoso frente a Olimpia en San Nicolás, donde Miguel Merentiel sufrió una lesión muscular. Los estudios confirmaron un desgarro que lo alejará de las canchas por al menos las primeras cinco jornadas del campeonato.

A ese escenario se suma Edinson Cavani, quien continúa recuperándose de una lumbalgia persistente y no pudo entrenarse a la par del plantel durante la pretemporada, por lo que tampoco estará disponible para el arranque oficial.