Con el "9" confirmado y algunas sorpresas, el once de Boca para el debut en el Torneo Apertura

Se terminó la etapa más dura de la pretemporada y en Boca ya se respira clima de competencia. Con el debut a la vuelta de la esquina, el Xeneize pone primera en el Torneo Apertura 2026 este domingo ante Deportivo Riestra , en la Bombonera, con la obligación de arrancar con el pie derecho.

En ese contexto, Claudio Úbeda ya despejó las principales incógnitas del equipo, especialmente en ataque, donde las bajas obligaron al entrenador a improvisar y buscar soluciones puertas adentro.

La principal novedad pasa por el centrodelantero. Con Miguel Merentiel lesionado y sin refuerzos confirmados en esa zona, el elegido para usar la “9” será Lucas Janson , una apuesta inesperada pero firme en la previa.

Lucas Janson ingresó por Merentiel en el amistoso frente a Olimpia y generó dos chances nítidas de gol.

El ex Vélez, relegado durante gran parte de 2025, aprovechó su chance en el amistoso ante Olimpia, donde reemplazó a la Bestia, mostró buenas sensaciones y terminó de convencer al cuerpo técnico. Si no surge ningún contratiempo, será titular en el debut.

Las sorpresas no se limitan al frente ofensivo. En la mitad de la cancha también habrá modificaciones con respecto a lo que se venía probando.

Tomás Belmonte le ganó la pulseada a Milton Delgado y será titular en el debut.

Según lo observado en el último entrenamiento, Tomás Belmonte se ganó un lugar entre los titulares. El ex Lanús, que convirtió ante Olimpia, se perfila para reemplazar a Milton Delgado y aportar dinámica y llegada desde segunda línea.

Además, Alan Velasco, otro que marcó en el amistoso frente a los paraguayos, se meterá en el equipo en lugar de Brian Aguirre, sumando desequilibrio y juego por las bandas.

Con Ander Herrera y Leandro Paredes como eje, Boca apuesta a un mediocampo con buen pie y experiencia para manejar los tiempos del partido.

El once que se perfila para el debut

Alan Velasco Alan Velasco es otro de los "resistidos" que tendrá su oportunidad desde el comienzo. Fotobaires

De no mediar cambios de último momento, la formación de Boca para enfrentar a Riestra sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.