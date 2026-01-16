La insólita reaparición de Marcelo Moretti en un streaming de San Lorenzo: "No me cambian la aguja US$ 25.000"

El nombre de Marcelo Moretti volvió a sacudir el mundo San Lorenzo con una aparición tan inesperada como polémica. El expresidente del club de Boedo participó durante más de dos horas de un streaming partidario, llegó con empanadas, se puso a jugar videojuegos y volvió a insistir públicamente con su intención de retomar la presidencia, en medio de la crisis institucional que atraviesa el Ciclón.

La escena se dio en el canal de YouTube El Método Azulgrana, donde Moretti aceptó una extensa entrevista que rápidamente se viralizó en redes sociales. No solo por el formato distendido, sino también por el contexto: el dirigente está procesado por administración fraudulenta, luego de la difusión de una cámara oculta en la que se lo ve guardando un fajo de dólares, hecho que precipitó su salida del cargo.

Desde el inicio, Moretti fue directo y buscó despegarse del escándalo. “Tengo 50 años, me fue muy bien en la vida, no me cambian la aguja 25.000 dólares, ni 100.000 ni 200.000. Lo digo con humildad”, lanzó, en referencia al video que desató la crisis política en el club.

Marcelo Moretti rompió el silencio en un streaming y volvió a insistir con la presidencia de San Lorenzo. Video: El Método Azulgrana.

El expresidente volvió a sostener su inocencia y cuestionó la validez del material difundido. “El video está editado, armado. Si yo te muestro todo el video… Yo no tengo el video. El 21 de abril se publicó y al día siguiente íbamos a anunciar el partido Lazio- San Lorenzo en Roma. Esto estaba armado”, afirmó.

En ese sentido, también apuntó al escenario institucional actual y fue contundente: “La acefalía y este golpe de estado no le hace bien a San Lorenzo ”. Además, aseguró mantener una buena relación con la AFA y habló de la necesidad de “consenso” para normalizar la situación del club.

Defensa de su gestión y del mercado de pases

Alexis Cuello Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo. @SanLorenzo

Durante la charla, Moretti también defendió su rol en los mercados de pases y se adjudicó decisiones que, según él, fueron claves. “Yo le dije a Insua: dejame lo que pueda traerte, pero dame dos o tres tiros a mí. Traje a Orlando Gill y a Alexis Cuello que él no los quería. De hecho, nunca los convocó”, disparó.

En la misma línea, aseguró que tanto Leandro Romagnoli como Miguel Ángel Russo le dieron margen para decidir incorporaciones. “A los técnicos les decía: este es el presupuesto, pero permítame traer a mí. En 2012 traje a Cauteruccio y nadie decía nada. Después traje a los Romero. Algo entiendo”, sostuvo, reivindicando su capacidad como dirigente.

La situación judicial de Marcelo Moretti

marcelo moretti1 Moretti quedó impedido de salir del país, en una causa que sacude a San Lorenzo. Instagram @moretti_cuervo

Más allá del tono relajado del streaming, la situación judicial de Moretti sigue siendo delicada. Tras la difusión del video en el que se lo vincula con una presunta coima de 25.000 dólares para el ingreso de un juvenil a Inferiores, la Justicia avanzó con su procesamiento y dispuso un embargo superior a los 38 millones de pesos, además de prohibirle inicialmente la salida del país.

Sin embargo, un amparo posterior le permitió viajar a Estados Unidos con su familia, mientras continúa la causa. En paralelo, Moretti insiste en que fue víctima de una operación política y que su objetivo sigue siendo volver a conducir los destinos de San Lorenzo, un club que atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años.