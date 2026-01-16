Con la participación de Bizarrap, Vélez presentó a su primer refuerzo: "¿Cómo te ves para grabar un temita?"

Vélez oficializó el regreso de un mediocampista clave con un video junto al productor musical que rápidamente se viralizó.

Bizarrap, fanático total de Vélez, es parte del video de presentación del flamante refuerzo. Foto: Bizarrap.

Vélez empezó a mover el mercado y lo hizo con impacto. Este viernes, el club de Liniers presentó oficialmente a Lucas Robertone como su primer refuerzo para la temporada 2026 y lo hizo con un video particular, con la participación estelar de Bizarrap, uno de los productores musicales más influyentes del país y reconocido hincha del Fortín.

Si bien la vuelta del volante desde Almería ya estaba cerrada desde hacía varios días, restaba la firma y la confirmación oficial. Para eso, el Fortín apostó fuerte en redes sociales: un clip donde Robertone aparece con la camiseta velezana y recibe un llamado del propio Biza, en una escena que no tardó en recorrer todas las plataformas.

En el video, el productor le suelta una frase que marcó el tono del anuncio: “Mirá qué bien te queda esa camiseta. Ahora que voy para Argentina, ¿cómo te ves para grabar un temita?”. La respuesta del futbolista no se hizo esperar: “Fuiste parte, venís hace rato metiéndole fichas”, en clara referencia al deseo compartido por su regreso al club.

Vélez presentó a Lucas Robertone con la presencia de Bizarrap Vélez presentó a Robertone con la presencia de Bizarrap Vélez presentó a Robertone con la presencia de Bizarrap. @Velez El ida y vuelta siguió con risas y complicidad. Bizarrap remarcó que “me pone muy contento de verdad” su llegada a Vélez y hasta confesó que hacía “como dos años” que insistía para que se concrete la vuelta. Minutos después, el club redobló la apuesta y publicó un afiche de Robertone junto a Biza, como si se tratara de una nueva Session del artista.