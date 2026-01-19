La Selección argentina jugará otro partido en Qatar tras la Finalissima ante España: quién será su rival

Cuatro días después del duelo ante España, se confirmó que la Selección argentina afrontará un nuevo compromiso en tierras asiáticas. Los detalles.

La Selección argentina ya conoce una nueva agenda de preparación para el Mundial 2026. En marzo, la Scaloneta no solo afrontará el esperado partido ante España por la Finalissima, sino que además jugará un amistoso con el que Lionel Scaloni tratará de darle el toque final a la lista definitiva, más allá de que en junio tendrá otras dos pruebas antes del inicio de la Copa del Mundo.

Sin dudas, el duelo ante la Roja se lleva todos los flashes porque no solo enfrentará al campeón de América con el de Europa, sino que también a las dos mejores selecciones del mundo y, al mismo tiempo, las grandes favoritas a quedarse con la cita mundialista.

La Selección argentina jugará un amistoso ante Qatar tras la Finallisima Sin embargo, la gira de marzo no se termina ahí. Apenas cuatro días después de dicho partido, Argentina volverá a salir a la cancha para enfrentar a Qatar en un amistoso internacional. El encuentro formará parte del Qatar Football Festival 2026, un torneo preparatorio que contará además con la presencia de España, Egipto, Arabia Saudita y Serbia.

Y lo cierto es que no será un partido más: el encuentro frente al combinado asiático será uno de los últimos compromisos de la Selección antes de ir por la cuarta estrella, por lo que servirá de eje para aceitar el equipo y despejar las últimas dudas de Scaloni. No obstante, entre el 1° y 10 de junio, antes del debut mundialista, habrá otros dos amistosos que podrían ser ante México y Honduras, aunque todavía no están oficialmente confirmados.