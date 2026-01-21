"El fútbol es un deporte de mierda": la frase de Luis Enrique que desconcertó a Europa

Tras la derrota sobre la hora del PSG en la Champions, Luis Enrique no se midió con las palabras y soltó un explosivo descargo en conferencia. Qué dijo.

La dura derrota ante el Sporting de Lisboa por la Champions fue un verdadero mazazo para el PSG, que llegaba a Portugal con la chance de encaminar la clasificación a octavos y perdió con un gol sobre la hora que sentenció el 2-1 final. Más allá del resultado, el foco quedó puesto en la explosiva conferencia de prensa que brindó Luis Enrique post partido.

Luis Enrique explotó tras la derrota del PSG en la Champions Tras la caída de los parisinos, la segunda en los últimos tres partidos, el DT español no pudo ocultar su bronca, aseguró que su equipo "mereció la victoria" y, sin pelos en la lengua, sentenció: "El resultado es decepcionante, es injusto, es una pena porque solo he visto a un equipo en todo el partido. Hemos sido superiores al rival, que es un buen equipo y sabe defender, pero hemos sido muy superiores. Es muy decepcionante porque es tan injusto hablar de fútbol ahora mismo. Mierda de fútbol para mí".

En base a esa última oración, el exentrenador del Barcelona profundizó el discurso y soltó otra frase que hizo mucho ruido en el fútbol europeo. "Hemos perdido porque el fútbol es un deporte de mierda. Son noches increíbles cuando eres entrenador, pero el fútbol puede ser muy injusto", admitió, ante el asombro general, que rápidamente llegó a las redes con el exabrupto viralizado.

Los números que explican el descargo del DT español Para entender el enojo de Luis Enrique solo alcanza con ver las estadísticas del partido: el PSG tuvo el 68 por ciento de la posesión y remató 28 veces al arco, mientras que el Sporting tuvo un 32 por ciento y pateó 10 veces (solo cuatro fueron con destino de gol).