El Indec da a conocer la inflación de abril que estaría por debajo del 3%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) da a conocer hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril y las principales consultoras privadas, junto con el Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM ) del Banco Central , coinciden en anticipar una desaceleración de la inflación respecto del 3,4% registrado en marzo.

Las proyecciones del mercado ubican el dato nacional en una franja que va del 2,4% al 2,8%, con una mediana cercana al 2,6%, lo que implicaría la primera baja significativa luego de casi un año de aceleración sostenida de precios.

El último REM publicado por el Banco Central relevó las estimaciones de 45 participantes —33 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras— y mantuvo sin cambios la previsión para abril en 2,6%. El denominado “Top 10” de analistas con mejores antecedentes de pronóstico incluso proyectó una inflación apenas superior, del 2,7%.

Los gastos en educación y en el mantenimiento del hogar, liderados por electricidad, hogar y combustibles se ubicaron al tope de las variaciones de precios en marzo en la región Nordeste.

La expectativa oficial y privada se sostiene además en algunos indicadores adelantados conocidos durante los últimos días. La inflación de la Ciudad de Buenos Aires marcó en abril un 2,5%, desacelerándose frente al 3% de marzo, un dato que históricamente suele anticipar la tendencia nacional aunque con diferencias metodológicas.

Qué estiman las consultoras privadas

Entre las consultoras que siguen semanalmente la evolución de precios aparecen pronósticos relativamente alineados, aunque con matices sobre la intensidad de la desaceleración.

Equilibra y C&T Asesores Económicos estimaron un IPC de 2,4%, mientras que EcoGo proyectó un 2,5%. Econviews y el REM del Banco Central ubicaron sus previsiones en 2,6%. Analytica, en tanto, calculó una inflación mensual cercana al 2,8%.

Según los relevamientos privados, la moderación de abril estuvo vinculada principalmente a una menor presión en alimentos y bebidas, luego de los fuertes aumentos registrados en marzo. Sin embargo, algunos rubros continuaron mostrando incrementos elevados, especialmente transporte, combustibles, esparcimiento e indumentaria.

La consultora Orlando Ferreres & Asociados calculó un avance mensual del 2,6% para el Gran Buenos Aires y señaló que los mayores incrementos se observaron en Esparcimiento y Transporte y Comunicaciones.

El dato de marzo había generado preocupación dentro del equipo económico por haber interrumpido el sendero descendente que el Gobierno esperaba consolidar durante el primer semestre. La aceleración de combustibles, el impacto de tensiones internacionales sobre la energía y aumentos estacionales habían llevado el IPC al nivel más alto de los últimos doce meses.

El presidente Javier Milei insistió en los últimos días en que la inflación “va a derrumbarse” durante los próximos meses, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que el ancla fiscal y monetaria seguirá profundizando la baja de precios.