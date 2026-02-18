Wall Street: los activos operan mixtos y el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos

Tanto bonos como acciones abren al alza en Wall Street. Mientras que la plaza local opera con caídas.

Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street en la rueda de este miércoles. En tanto, las acciones en la plaza local muestran mayorías de caída, mientras la city se mantiene expectante respecto a la sesión de mañana en Diputados donde se tratará alñ reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Los bonos en dólares cotizan mixtos en Nueva York, al alza tracciona el Bonar 2038 (+0,4%). Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica.

EL riesgo país se ubica en 510 puntos básicos y se mantiene arriba de las 500 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 2,7%. Las acciones del panel líder muestran mayorías de bajas, traccionadas por Cresud (-2,5%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas. Al alza impulsados por el ADR de meracdo Libre (+1,6%).