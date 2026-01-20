Inflación en dólares: Argentina tiene el segundo Big Mac más caro del mundo

Un nuevo ránking global del Índice Big Mac mostró que en la Argentina el combo se vende a precios europeos y refleja el atraso cambiario.

Si bien Argentina registró un IPC anual más bajo en ocho años, la inflación en dólares vuelve a colocarse bajo la lupa. El precio del Big Mac en el país se ubicó entre los más caros del mundo, lo que refleja el atraso cambiario del peso con respecto a otras economías y vuelve a instalar el debate competitividad y poder de compra.

De acuerdo al último ránking global, el clásico combo de McDonald’s alcanzó en el país un valor de US$7,37. Así, se colocó como la segunda economía con el Big Mac más caro del mundo, solo por detrás de Suiza, donde cuesta US$7,99.

De esta manera, el índice Big Mac coloca a la Argentina por encima del de otras economías más desarrolladas y países de altos ingresos, como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega o Suecia.

El dato vuelve a poner sobre la mesa una problemática de la economía argentina: el atraso cambiario y la competitividad en el escenario internacional.

A su vez, también pone en discusión la falta de recuperación del consumo, debido a que Argentina cuenta que el salario promedio local medido en dólares se encuentra muy por debajo del de esos países.