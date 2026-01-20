Inflación en dólares: Argentina tiene el segundo Big Mac más caro del mundo
Un nuevo ránking global del Índice Big Mac mostró que en la Argentina el combo se vende a precios europeos y refleja el atraso cambiario.
Si bien Argentina registró un IPC anual más bajo en ocho años, la inflación en dólares vuelve a colocarse bajo la lupa. El precio del Big Mac en el país se ubicó entre los más caros del mundo, lo que refleja el atraso cambiario del peso con respecto a otras economías y vuelve a instalar el debate competitividad y poder de compra.
De acuerdo al último ránking global, el clásico combo de McDonald’s alcanzó en el país un valor de US$7,37. Así, se colocó como la segunda economía con el Big Mac más caro del mundo, solo por detrás de Suiza, donde cuesta US$7,99.
De esta manera, el índice Big Mac coloca a la Argentina por encima del de otras economías más desarrolladas y países de altos ingresos, como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega o Suecia.
El dato vuelve a poner sobre la mesa una problemática de la economía argentina: el atraso cambiario y la competitividad en el escenario internacional.
A su vez, también pone en discusión la falta de recuperación del consumo, debido a que Argentina cuenta que el salario promedio local medido en dólares se encuentra muy por debajo del de esos países.
El Índice es elaborado por la revista The Economist desde 1986 y se utiliza como una referencia informal para comparar precios entre países y analizar el poder adquisitivo de las monedas.
Ránking de los Big Mac más caros del mundo
- Suiza: US$7,99
- Argentina: US$7,37
- Uruguay: US$6,91
- Noruega: US$6,67
- Italia: US$6,42
- Costa Rica: US$5,90
- Estados Unidos: US$5,79
- Reino Unido: US$5,73
- Suecia: US$5,67
- Dinamarca: US$5,64