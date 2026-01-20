Luz y gas: el Gobierno detalló quiénes quedan excluidos del nuevo esquema de subsidios

El Gobierno avanzó en la implementación del nuevo esquema de subsidios para luz y gas en los hogares mediante nuevo sistema llamado Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Cabe recordar que este nuevo esquema reemplaza a la segmentación tarifaria anterior.

Aquellos que deseen mantener el beneficio y deberá realizarse mediante un formulario digital que se presentará como declaración jurada.

La nueva normativa establece que la asistencia estará disponible únicamente para hogares que cumplan con criterios económicos y patrimoniales definidos este martes mediante la disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial.

De acuerdo a lo publicado por el Gobierno, entre las condiciones que funcionarán de indicadores de capacidad económica y dejarán afuera del subsidio al hogar en cuestión figuran las siguientes:

Para anotarse al nuevo sistema y solicitar los beneficios pueden completar sus datos personales a los efectos de su incorporación, a través del sitio web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios .

"El formulario tendrá carácter de Declaración Jurada, y los datos tendrán el tratamiento previsto en la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales", destacó la Resolución 1/2026, también publicada este martes en el Boletín Oficial.

Quienes ya se encontraban en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no deberán reinscribirse, ya que sus datos migrarán automáticamente al nuevo sistema. En caso que deban actualizar sus datos de situación familiar o económica, se podrá hacer de manera online o presencial en la Anses.