Mal clima en Wall Street: los bonos argentinos caen y sube el riesgo país
Los bonos en dólares caen en Wall Street, al igual que el Merval en la plaza local. Los ADRs operan mixtos.
En un mal clima general en Wall Street debido a la escalada arancelaria por parte de Estados Unidos hacia Europa y el conflicto latente en torno a Groenlandia, los bonos argentinos no son la excepción y caen hasta 1% y el riesgo país sube. Por su parte, el Merval retrocede en la plaza local.
La deuda soberana en dólares se pinta de rojo en Nueva York y cae hasta 1% este martes, traccionada por el Bonar 2041. En la misma tónica operan los bonos bajo legislación local, que retroceden hasta 0,8%, como el caso del Global 2038.
Te Podría Interesar
El riesgo país sube y se ubica en 578 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval retrocede 1%. Las acciones del panel líder operan en rojo, traccionadas por Transportada Gas del Norte (-2,9%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas.
A cuánto el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.460.