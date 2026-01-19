Los bonos argentinos con bajas marginales y las acciones retrocedieron más de 2%

Los bonos comenzaron la semana en rojo pero sobre el final del día recortaron las pérdidas. El riesgo país cerró en 566 puntos y los ADRs operaron con subas.

Pese a cumplir con el fuerte pago del pasado 9 de enero, los operadores financieros aún no cambiaron la perspectiva sobre los activos argentinos.

Los activos argentinos operaron dispares en la primera rueda de la semana. Los bonos soberanos bajaron, tanto en Wall Street como en la plaza local, mientras que las acciones subieron en Nueva York. Por su parte, el riesgo país se mantuvo casi sin cambios, cerrando en 566 puntos básicos, dos puntos más que el viernes.

La deuda soberana en dólares arrancó la rueda con caídas de hasta el 0,5% en Wall Street, traccionada por Bonar 2041, sin embargo, poco antes del cierre moderó las pérdidas operó con bajas marginales de hasta -0,2%.

Los bonos soberanos bajo legislación local se movieron con bajas aún mayores, marcando retrocesos de hasta el -0,8%, como en el caso del Bonar 2029 y el Global 2046 (-0,5).

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede -0,8%, impulsado por bajas de los papeles de IRSA (-3,3%, los bancos Francés (-2,4%) y Macro (-2,2%), sumados a Loma Negra (-2%) y Ternium (-1,9%, aunque las acciones del panel líder operaron mixtas. Entre las acciones que subieron se destaca el fuerte avance de Comercial del Plata (6,8%), seguido de Transener (1,5%) y Aluar (0,8%), y Banco de Valores (0,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con mayorías en suba, impulsados por los ADR de Banco Macro (+2,9%), Edenor (+2,9%), BBVA (+2%), YPF (+1,8%) y Corporación América (+1,6%).