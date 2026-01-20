Trabajadores vitivinícolas acusan "especulación" en crisis de Bodegas Bianchi

Los sindicatos se expresaron por la millonaria deuda que se dio a conocer en la empresa. También apuntaron al Ministerio de Producción.

Representantes sindicales de los trabajadores vitivinícolas se hicieron eco de la reciente noticia de la complicada situación financiera que atraviesa Bodegas Bianchi e insinuaron “especulación” y apuntaron contra el Ministerio de Producción de Mendoza por la falta de intervención en el tema.

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) aseguró que la millonaria deuda de la empresa, que al día de hoy alcanza $1.054 millones por un total de 83 cheques rechazados entre el 26 de diciembre y el 15 de enero, se da en un momento clave en la industria vitivinícola: la negociación paritaria ante una nueva vendimia.

“En esta instancia del año no nos resulta llamativo que el sector empresario manifieste que hay una crisis profunda en la actividad. Entendemos que, más allá de que la situación sea difícil, es parte del folclore de la cosecha, en la previa de la paritaria y del comienzo del año productivo propiamente dicho”, aseguró Daniel Romero, secretario de Prensa de Foeva.

Según expresó, “la situación de Bianchi no es más que el producto de una administración basada en la especulación, con poca proyección al momento de endeudarse”. Y sumó: “Lo positivo es que han manifestado que existe una propuesta de regularización de sus deudas, lo cual permite ver una luz al final del túnel. Lo que nos hace plantear cuál es la verdadera intención detrás de estas noticias”.

El silencio del Ministerio de Producción En sus declaraciones, el representante gremial apuntó además contra el Gobierno provincial: “También nos resulta llamativo cómo el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, empapado de la realidad de la actividad, no presenta una propuesta con un plan de contingencia para estas situaciones”, sentenció.