Día del Padre con clima mundialista: promociones y cuotas en el centro mendocino

Ropa, bebidas, tecnología, accesorios: el centro mendocino ofrece diferentes opciones para comprar el obsequio del Día del Padre en medio del clima mundialista.

Cuotas con tarjeta, promociones y descuentos, las estrategias del Día del Padre en los comercios del centro.

Este domingo 21 de junio se celebra en Argentina el Día del Padre, una de las fechas más esperadas por los comercios para intentar repuntar un año difícil en materia de consumo. Este 2026, la celebración se mezcló con el espíritu del Mundial 2026 y, entre promociones y ofertas, los locales del centro de Mendoza presentan alternativas para todos los bolsillos.

Mientras algunos negocios más tradicionales optaron por focalizarse únicamente en la festividad de este domingo, otros aprovecharon el impulso mundialista para combinar los regalos para papá con la Selección Argentina y sus referentes.

El Mundial y el Día del Padre se combinan en el centro mendocino. Marcos Garcia / MDZ Cuotas, promociones y descuentos por el Día del Padre Una de las imágenes más repetidas en los comercios fueron las promociones y las cuotas. Mientras los locales de ropa ofrecen alternativas de 2x1 o 3x2, los negocios de tecnología y electro destacan las opciones de financiamiento, ya sea con tarjetas bancarias o créditos propios.

Muchos también apostaron por los descuentos: algunos comercios de indumentaria exhibieron rebajas de hasta el 50% en determinadas prendas. En cuanto a las cuotas, los productos de mayor valor, como celulares o televisores, llegan a ofrecer hasta 18 cuotas sin interés, mientras que otros artículos más accesibles cuentan con planes de 3 o 6 cuotas.

Si bien muchos locales esperan a los compradores de último momento con carteles y vidrieras alusivas, otros no alteraron su rutina habitual, ni por el Día del Padre ni por la Copa del Mundo, frenando la euforia percibida en años anteriores.