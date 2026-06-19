Día del Padre con clima mundialista: promociones y cuotas en el centro mendocino
Ropa, bebidas, tecnología, accesorios: el centro mendocino ofrece diferentes opciones para comprar el obsequio del Día del Padre en medio del clima mundialista.
Este domingo 21 de junio se celebra en Argentina el Día del Padre, una de las fechas más esperadas por los comercios para intentar repuntar un año difícil en materia de consumo. Este 2026, la celebración se mezcló con el espíritu del Mundial 2026 y, entre promociones y ofertas, los locales del centro de Mendoza presentan alternativas para todos los bolsillos.
Mientras algunos negocios más tradicionales optaron por focalizarse únicamente en la festividad de este domingo, otros aprovecharon el impulso mundialista para combinar los regalos para papá con la Selección Argentina y sus referentes.
Cuotas, promociones y descuentos por el Día del Padre
Una de las imágenes más repetidas en los comercios fueron las promociones y las cuotas. Mientras los locales de ropa ofrecen alternativas de 2x1 o 3x2, los negocios de tecnología y electro destacan las opciones de financiamiento, ya sea con tarjetas bancarias o créditos propios.
Muchos también apostaron por los descuentos: algunos comercios de indumentaria exhibieron rebajas de hasta el 50% en determinadas prendas. En cuanto a las cuotas, los productos de mayor valor, como celulares o televisores, llegan a ofrecer hasta 18 cuotas sin interés, mientras que otros artículos más accesibles cuentan con planes de 3 o 6 cuotas.
Si bien muchos locales esperan a los compradores de último momento con carteles y vidrieras alusivas, otros no alteraron su rutina habitual, ni por el Día del Padre ni por la Copa del Mundo, frenando la euforia percibida en años anteriores.
Precios y opciones para todos los gustos
Dentro del rubro de ropa e indumentaria, la variedad de precios es amplia. La temporada de invierno se hace presente con camperas de abrigo que van desde los $50.000 hasta los $150.000, y chalecos cuyos valores oscilan entre los $40.000 y los $60.000. Los jeans comienzan en $30.000, mientras que varios comercios exhiben promociones de pantalón y camisa o remera desde los $50.000 o $60.000.
En tecnología y electro, además de las cuotas, los productos más promocionados son los teléfonos y los televisores. Las opciones de TV comienzan cerca de los $350.000 para los modelos smart más pequeños y superan los $5.500.000 en equipos que rondan las 100 pulgadas. En cuanto a los teléfonos, las alternativas más económicas pueden encontrarse desde los $350.000, mientras que los modelos más costosos superan los $2.000.000.
Otros artículos tecnológicos que se ofrecen en cuotas y con una amplia gama de precios son las afeitadoras eléctricas, que van de los $30.000 a los $60.000; los parlantes, cuyos modelos más pequeños se consiguen por alrededor de $25.000; y los auriculares, con opciones desde los $10.000.
Finalmente, el sector de bebidas también presenta precios variados para todos los bolsillos, además de promociones como 2x1 o 6x4. Entre los vinos, algunas alternativas económicas pueden encontrarse desde los $10.000, mientras que los whiskies más accesibles comienzan en los $15.000.