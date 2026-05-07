Guillermo Francos apuntó otra vez a Manuel Adorni: "El tema tendría que haberse terminado mucho antes"

En plena polémica del escándalo en el gobierno por los dichos de Patricia Bullrich sobre Manuel Adorni y la rápida respuesta de Javier Milei , el exjefe de Gabinete Guillermo Francos advirtió que la falta de definiciones ya representa un costo político para la gestión libertaria.

“Yo creo que este tema tendría que haberse terminado mucho antes”, sostuvo el exfuncionario, quien cuestionó que la discusión siga monopolizando la agenda pública mientras otros asuntos permanecen relegados.

“Me parece que llevamos dos meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en Argentina para conversar”, dijo Francos, quien respaldó el planteo de Patricia Bullrich para que el jefe de ministros presente finalmente su declaración jurada y remarcó que tanto el presidente como la Justicia deben intervenir para aclarar la situación.

El exembajador insistió en que el mecanismo de control patrimonial es claro y no admite dilaciones. “Cuando un funcionario ingresa al gobierno, presenta su declaración jurada; cuando sale del gobierno presenta una declaración jurada y en el medio la tiene que presentar anualmente”, explicó a Infobae, al advertir que cualquier demora inevitablemente genera sospechas.

Incluso al ser consultado por la prórroga dispuesta por la Oficina Anticorrupción hasta el 31 de julio, Francos relativizó la discusión administrativa y puso el foco en la necesidad política de cerrar el tema cuanto antes.

“A mí lo que me molesta es que estemos dándole vuelta a este tema durante tanto tiempo, siendo el centro de la conversación pública sin que haya una respuesta contundente”, lamentó. Y profundizó esa idea con otro dardo: “Todo esto empioja mucho la relación del gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante. Yo creo que sería bueno que se aclare, que se presente la declaración”.

Desde su opinión, la continuidad del escándalo termina opacando otros ejes de gestión que el oficialismo busca instalar, desde inversiones hasta reformas estructurales. “Pasa que cualquier cosa que vos quieras plantear, volvés otra vez al mismo tema”, resumió.

En otro tramo de la entrevista, rechazó las versiones sobre supuestos sobresueldos dentro del Gobierno. “Hasta donde yo sé, no hay sobresueldos en el gobierno. Yo jamás cobré un sobresueldo siendo jefe de Gabinete”, afirmó.