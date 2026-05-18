¿Subte fuera de CABA?: la ciudad que podría tener su propia línea

La construcción de un subte en La Plata volvió a aparecer en la agenda urbana como una alternativa para aliviar el tránsito y modernizar el transporte público en la capital bonaerense. El proyecto , incorporada a los debates del Plan Bicentenario, propone conectar zonas estratégicas de la ciudad mediante una red subterránea.

Proponen que La Plata tenga su propio subte. Foto: EMOVA

Habrá apertura de molinetes del subte de la línea D, de 17 a 19 Foto: EMOVA

El proyecto apunta a transformar la movilidad urbana mediante un sistema subterráneo que conecte barrios, reduzca la congestión vehicular y mejore la circulación en una ciudad donde el tránsito se volvió uno de los principales problemas cotidianos.

En ese marco, aparece como una solución de largo plazo para complementar el sistema de colectivos y trenes que actualmente funciona en la región. Además, contempla mejorar la conexión con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Uno de los principales impulsores de la iniciativa es el arquitecto Sergio Poggi, presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, quien aseguró en declaraciones radiales que las características geográficas de la ciudad permitirían desarrollar un subterráneo con relativa facilidad.

Por qué aseguran que el proyecto sería viable

Según explican los especialistas que respaldan la propuesta, el terreno llano y las condiciones del suelo platense podrían facilitar buena parte de las excavaciones y reducir varias de las complicaciones técnicas que suelen aparecer en este tipo de obras en otras grandes ciudades.

Además, remarcan que el crecimiento del parque automotor y los problemas de circulación hacen cada vez más necesario discutir alternativas de transporte masivo para el futuro.

Qué beneficios tendría una línea de subte

Entre las principales ventajas que destacan los impulsores del proyecto aparecen:

Menor congestión vehicular en el centro y accesos principales.

Reducción de los tiempos de viaje diarios.

Disminución de la contaminación ambiental.

Mejor conexión entre distintos barrios históricos.

Integración más ágil con el AMBA.

También sostienen que una red subterránea permitiría unir sectores emblemáticos como Meridiano V y Tolosa sin alterar el patrimonio urbanístico ni modificar la identidad arquitectónica de esas zonas históricas.

Las dudas por el financiamiento y la ejecución de la obra

La iniciativa también contempla posibles esquemas de financiamiento mixto entre el sector público y privado. Según explicaron los promotores, ese modelo podría acelerar los tiempos de ejecución y reducir el peso económico sobre las cuentas estatales.

Sin embargo, el proyecto todavía se encuentra en una etapa conceptual y no existen licitaciones abiertas, recorridos oficiales confirmados ni partidas presupuestarias asignadas para iniciar la obra.

Frente a ese escenario, Poggi propuso crear un comité ciudadano encargado de supervisar la planificación y garantizar transparencia durante todo el proceso.

Los especialistas coinciden en que los estudios técnicos, el respaldo político y la participación vecinal serán claves para determinar si la iniciativa logra avanzar o vuelve a quedar archivada como ocurrió en otras oportunidades.