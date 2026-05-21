Denuncian una maniobra política detrás del reclamo de la UNCuyo

Luego de la sentencia de la Corte Suprema, la empresa Dalvian restituyó terrenos del pedemonte a la Universidad Nacional de Cuyo y la Cámara Federal de Mendoza ratificó el cumplimiento de esa sentencia. Sin embargo, el tema volvió a escena en medio de la campaña electoral por el rectorado de la UNCuyo. En ese contexto, la rectora Esther Sánchez tomó un dictamen no vinculante como detonante para reclamar por terrenos que están ocupados por terceros.

El litigio se arrastra desde hace décadas, pero fue resuelto por la justicia en 2012. Tras la declaración del Rectorado, los integrantes de la sucesión de Alfredo Vila aseguraron que no hay elementos para retomar el tema porque la sentencia fue cumplida. Además, desde esa parte acusaron a la UNCuyo de tener abandonados los terrenos sobre los que reclamó, “igual que el predio” de la propia universidad.

La polémica se generó porque parte de los terrenos reclamados por la UNCuyo son propiedad de terceros que no eran parte del litigio. La Justicia Federal de Mendoza determinó que esa porción quedaba afuera de la restitución porque, justamente, había otros propietarios y desarrollos independientes a los litigantes.

Los sucesores de Alfredo Vila explicaron a través de un comunicado que se vieron en la “obligación de rectificar de manera categórica la información errónea e inexacta vertida a la comunidad”. “Contrariamente a lo manifestado de forma pública por la conducción universitaria, los sucesores de Alfredo Vila han cumplido de manera estricta y oportuna con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el año 2012. Dicho cumplimiento no constituye una interpretación subjetiva, sino el cumplimiento de una resolución judicial”, aseguraron.

En ese sentido, aseguran que los terrenos fueron entregados como la Corte había determinado. “La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dispuso que la sentencia del máximo tribunal del país fue plenamente ejecutada por parte de la actora, procediendo a la entrega formal del terreno objeto del litigio, completamente libre de ocupantes. Dicha resolución judicial se encuentra plenamente válida, vigente y dotada de fuerza legal”, explican.

La UNCuyo tomó un dictamen de la Procuración, que como elemento de una causa es no vinculante. Es decir, no representa la visión de la Corte, sino que es una opinión consultiva. Por eso desde la sucesión del fundador de Dalvian le bajan el precio a esa opinión. “Respecto al dictamen de la Procuración General de la Nación invocado recientemente por la rectora de la institución educativa, es imperioso aclarar a la opinión pública que se trata de una opinión consultiva y no vinculante. Dicha pieza técnica adolece de fallas graves en su fundamentación, derivadas de una evidente falta de estudio y ponderación de las pruebas esenciales que constan en las actuaciones judiciales”, agregan. Entre esos elementos, mencionan “la presencia de terceros que son legítimos propietarios, con títulos inscriptos, con posesión de los terrenos superpuestos desde hace más de 50 años y con construcciones civiles que el dictamen ni siquiera menciona y que han sido descriptos en el informe pericial incorporado en la causa judicial”, detallan.

Los terrenos están en el pedemonte y los aludidos por la UNCuya aseguran que hoy están en estado de abandono. “Es importante destacar el estado de abandono crónico por parte de la casa de estudios sobre los terrenos entregados hace más de 10 años. A lo largo de todo este tiempo, la institución no ha efectuado ningún tipo de proyecto de infraestructura ni obra, jamás ha ejercido la posesión real ni la utilización del espacio. Cabe destacar que esta desidia y estado de abandono es exactamente el mismo que mantienen en su propio parque universitario”, opinan.

Para ellos, poner en escena el tema es parte de una estrategia electoral por el contexto en el que se encuentra la UNCuyo. Es que el 9 de junio se vota para elegir a quien conducirá a esa casa de Estudios. “Se advierte de manera clara y evidente que esta avanzada comunicacional por parte de las autoridades de la universidad no es más que una “jugada política” de prensa instrumentada en el marco de una campaña electoral”, aseguran.