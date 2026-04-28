"Keynes hizo mucho daño": Milei habló en el Palacio Libertad en medio de la suba de la inflación

Javier Milei disertó sobre Keynes en el Palacio Libertad, buscando responder a la escalada de la inflación. El mandatario encabezó una charla este martes en un evento que tendrá un foco académico y con una de las principales figuras del pensamiento económico como eje de la conversación.

El mandatario encabezó una charla este martes en el Palacio Libertad. La presentación se inscribió en una serie de intervenciones públicas en las que Milei busca explicar y sostener el rumbo de su gestión.

El evento contó con la participación del economista Juan Carlos de Pablo y del diputado libertario Adrián Ravier.

La charla fue titulada “Keynes y la Teoría General”, en referencia a la obra clásica del economista británico. Desde ese eje, Milei buscará contrastar su enfoque con las corrientes económicas tradicionales.

El mandatario utilizó la exposición para responder a las críticas surgidas tras la suba de la inflación en el último mes.

Un mensaje en medio de la tensión económica

La disertación llega en un momento clave para el Gobierno, con presión sobre las variables económicas y un debate creciente sobre la efectividad de las medidas adoptadas.

Además, el jefe de Estado se presenta un día antes de que su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su primer informe de gestión en el Congreso. En ese contexto, Milei apuesta a reforzar su discurso y sostener el respaldo político a su modelo.

Live Blog Post Milei nuevamente contra el periodismo El jefe de Estado volvió a confrontar con el periodismo durante su exposición de este martes, al cuestionar la forma en que los medios interpretan los resultados de su gestión. Según planteó, existe una brecha inédita entre los indicadores económicos que exhibe el Gobierno y la narrativa predominante en la cobertura mediática. En ese sentido, el mandatario sostuvo que su administración logró avances que —a su entender— tienen relevancia histórica, pero que no son reflejados de manera fiel en el debate público. Atribuyó esa diferencia a intereses que, según afirmó, atraviesan a sectores del empresariado, los medios de comunicación y el sistema político.

Live Blog Post La dedicatoria de Milei a Fantino Durante su exposición, Milei recordó su paso por el programa de Alejandro Fantino, donde —según relató— comenzó a instalar muchas de las ideas que luego marcarían su perfil público. En ese marco, reconstruyó una explicación que había dado entonces: planteó que el enfoque keynesiano seduce al poder político al prometer soluciones inmediatas —como si el Estado tuviera la capacidad de “multiplicar los panes”—, mientras que la visión libertaria, en cambio, interpela directamente al dirigente y lo señala como parte del problema. Según Milei, esa diferencia explica por qué las ideas intervencionistas tienden a prevalecer en la política, ya que resultan más atractivas para quienes toman decisiones. Javier Milei en el Palacio Libertad X El mandatario utilizó ese ejemplo para reforzar su crítica histórica al keynesianismo y reivindicar el pensamiento liberal clásico, al que suele asociar con autores como Friedrich Hayek. En su interpretación, el triunfo cultural de las ideas keynesianas no se debe solo a su contenido teórico, sino a su capacidad de ofrecer respuestas políticamente convenientes. En medio del relato, Milei interrumpió su exposición para identificar a Fantino entre el público presente. Al reconocerlo, destacó el rol que tuvo aquel intercambio televisivo en su irrupción mediática y política, y lo señaló como un punto de partida en la construcción de su figura pública.