Una reconocida periodista contrajo matrimonio y compartió las emocionantes postales: de quién se trata

El amor triunfó y, contra todos los pronósticos previos, Soledad Larghi pasó por el registro civil. La querida conductora de América Noticias contrajo matrimonio este viernes con Luciano Vitullo , extenista, su pareja desde hace siete años y padre de su hijo.

La noticia se caracterizó por la sorpresa, ya que la periodista gestionó este paso trascendental de su vida privada con un perfil extremadamente bajo, guardando el secreto bajo siete llaves hasta el momento de estampar la firma.

La novedad fue revelada al aire por sus compañeros, quienes no ocultaron su asombro ante la decisión de Larghi . Daniel Ambrosino fue el encargado de confirmar el enigmático: "Ese era el título: 'Nos casamos'. Ella, una gran figura del medio artístico; él, una gran figura del tenis en su momento. Estamos hablando de nuestra querida Soledad Larghi y Luciano Vitullo, que hoy dieron el sí".

Tan grande fue el hermetismo que incluso su compañero de conducción, Rolando Graña , confesó que asistió a la ceremonia casi como un testigo para verificar que fuera real. "Yo fui para que no me metieran una fake news. Larghi me había avisado y yo le dije: '¿Andá, qué te vas a casar vos?'. No le creía" , relató el periodista con humor, revelando que su compañera le había pedido estricto silencio: "Me pidió que no diga nada y me callé la boca".

Lo que hace aún más especial este enlace es el cambio de postura de Soledad frente a la institución del matrimonio. Según contaron en el programa, la periodista no tenía entre sus planes casarse.

"Vamos a decir la verdad, estaba absolutamente renegada al casamiento. Odiada. No quería saber nada", detalló Ambrosino sobre la postura anterior de la conductora. Sin embargo, el amor y la familia que formaron pudieron más. "De repente un día me aparece... primó el sentido común. Sentó cabeza la nena", agregó Graña entre risas, celebrando el paso que dio su colega.

Quién es el marido de Soledad Larghi, la conductora de América TV. Foto: Instagram Soledad Larghi Soledad Larghi. Créditos: Archivo MDZ

La pareja, que ya había consolidado su vínculo con la llegada de su hijo, decidió finalmente poner la firma legal para coronar su historia. "Estuvieron viviendo en pecado bastante tiempo, pero el amor los impulsó a tomar esa dirección", bromearon en el piso mientras compartían la foto de los recién casados junto a Rolando Graña, testigo privilegiado de esta unión secreta.

"Felicitaciones Sole y te esperamos pronto", cerró el conductor, enviándole sus buenos deseos a la pareja en este nuevo comienzo.