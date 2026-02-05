Marcela Tauro reveló una contundente información que tiene el foco a un conocido periodista de la señal.

Un nuevo rumor de cambio en el panel estalló en las últimas horas y tiene que ver con el programa de Moria Casán. Fue Marcela Tauro quien decidió contar en Intrusos la información que le llegó y sorprendió a todos.

En la actualidad el panel de La One está conformado por Cinthia Fernández, María Fernanda Callejón, Amalia Diaz Guiñazú, Nazarena Di Serio y Gustavo Méndez. Aparentemente el panelista podría quedar afuera del ciclo en este 2026.

"Me dijeron que habría un cambio en el panel de Moria, me lo dan como hecho. Ella quiere a Facu Ventura (hijo de Luis)", comenzó diciendo. De hecho, está reemplazando a Gustavo Méndez, ya que se encuentra de vacaciones.

Afirman que un panelista de El Trece podría quedar afuera Afirman que un panelista de El Trece estaría "subido a un pony" y podría quedar afuera: quién es "Estaría subido a un pony, eso es lo que me pusieron", comentó Marcela Tauro, dejando en claro que la producción no estaría contenta con el periodista. Además, reveló que en las decisiones que se toman, Moria podría influir y que si fuera por la conductora, los dejaría a ambos en el programa.