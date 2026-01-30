Sofía Gala y Fito Páez juntos: el video que oficializa el noviazgo tras los dichos de Moria Casán

Una sorpresiva unión artística y sentimental se consolida en redes sociales. Descubrí el clip que muestra la complicidad y el afecto entre estas dos figuras.

La escena artística nacional se vio sorprendida por la consolidación pública de un vínculo que venía gestándose lejos de los flashes. Fito Páez y Sofía Gala Castiglione decidieron dar un paso más en la exposición de su relación mediante un registro audiovisual que rápidamente captó la atención de sus seguidores. Aunque el hermetismo rodeó el inicio de su historia, las imágenes compartidas en redes sociales recientemente no dejan lugar a dudas sobre la sintonía que existe entre el músico rosarino y la actriz.

El punto de partida de este anuncio "oficial" ocurrió cuando el autor de El amor después del amor dedicó unas palabras especiales a su pareja por su cumpleaños. En aquel posteo, el compositor expresó con claridad sus sentimientos: “El mundo es un mundo mejor con vos”. Esta declaración inicial fue el preludio de un video donde se los observa en una situación cotidiana y cargada de gestos afectuosos, marcando el fin de los rumores para dar lugar a una confirmación explícita.

La historia de amor de Sofía Gala y Fito Páez revelada por Moria Casán Fito Páez y Sofía Gala confirman su romance con un tierno video: los detalles de la relación Fito Páez y Sofía Gala confirman su romance con un tierno video: los detalles de la relación. Video: Instagram Sofía Gala Durante la breve pieza audiovisual, la hija de "La One" intenta realizar un anuncio profesional sobre su banda, Fea, que se presentará próximamente en Niceto Club. “No voy a decir quién va a venir a tocar con Fea el próximo 5 de febrero”, anticipa la actriz frente a cámara. Sin embargo, el anuncio queda en segundo plano cuando el rosarino interviene de manera cariñosa, interrumpiendo su discurso con besos que evidencian la pasión y la cercanía que comparten en esta etapa de sus vidas.

sofia-gala Tras un año de relación oculta, Sofía Gala y Fito decidieron mostrarse afectuosos frente a sus seguidores. Foto: Instagram Sofía Gala La solidez de este vínculo no es reciente, a pesar de que la exposición pública sea nueva. Según trascendió, la pareja habría mantenido este romance bajo reserva durante aproximadamente un año, compartiendo incluso viajes al exterior para fortalecer la unión en la intimidad. “Sofía Gala y Fito Páez se aman profundamente”, había asegurado previamente Moria Casán, actuando como la primera fuente oficial en validar una relación que hoy se muestra sin reservas ante el público.