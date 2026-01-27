Moria Casán rompió el silencio sobre el posible embarazo de Sofía Gala y confesó: "Decime si es..."

Tras horas de especulación entre un vínculo romántico y hasta un hijo en puerta, la One salió a hablar de los fuertes rumores que rodean a su única hija.

El rumor que vinculó sentimentalmente a Sofía Gala con Fito Páez se transformó, en cuestión de horas, en una ola de especulaciones que llegó incluso a sugerir un supuesto embarazo. Ante la negativa de la actriz a hablar con la prensa, fue su madre, Moria Casán, quien salió a aclarar lo sucedido.

Según contó la propia Moria a través de su entorno, la consulta llegó por teléfono: “Me llamó Luis Ventura y me preguntó: ‘por los años de amistad que tenemos, decime si es verdad que Sofía está embarazada?’.

La respuesta de Moria: "Yo le dije: 'No Luisito de mi vida. Que yo sepa no. No hablé con ella'". La conductora aseguró además que, tras comunicarse con su hija, Sofía le confirmó que no hay romance ni embarazo: "Después la llamé y me dijo que no, que nada que ver".

Moria también aprovechó para poner en contexto la relación entre Sofía y Fito: habló de una amistad de larga data y remarcó que ese lazo “trasciende cualquier rótulo”, una explicación que, paradójicamente, generó más interrogantes en redes sociales.