¡No da para más! Zaira Nara rompió el silencio y respondió al drama que terminó su relación con Paula Chaves

Zaira Nara regresó de Francia y respondió a las duras críticas de Paula Chaves, quien la acusó de tener "diferencias de valores".

Zaira Nara regresó a Buenos Aires y habló de su ex amiga. / Instagram @zaira.nara - @chavespauok

El conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves sumó un nuevo y picante capítulo tras el regreso de la hermana de Wanda al país. Luego de aterrizar proveniente de París, donde cumplió con una cargada agenda laboral, la modelo enfrentó las cámaras de LAM y rompió el silencio sobre el fuerte descargo que su ahora ex amiga realizó en redes sociales.

Así respondió Zaira Nara a la actitud de Paula Chaves. El aire se cortó con cuchilla cuando la menor de las Nara decidió plantar bandera ante las acusaciones que la señalan como la responsable de ventilar internas del pasado.

Así reaccionó Zaira Nara luego de que Paula Chaves la borrara de su vida La polémica estalló el pasado jueves 5 de marzo, cuando Chaves utilizó su cuenta de X para hacer catarsis tras ver a Zaira bromeando sobre su historial amoroso con el polista Facundo Pieres. Paula no solo expuso conversaciones privadas, sino que sentenció que la ruptura del vínculo no fue por un hombre, sino por una cuestión ética.

paula-chaves-vs-zaira-nara Paula Chaves sorprendió a todos al filtrar chats y criticar los "valores" de su ex amiga. X @paulitachaves Sin embargo, al ser consultada por el cronista de Ángel de Brito, Zaira se mostró en otra sintonía: “Estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz y disfrutando de unos días en París, no me detuve en repercusiones”.

La tensión aumentó cuando el notero le recordó que la conductora de Olga decidió dejar de seguirla tanto a ella como a Wanda en Instagram. Lejos de mostrarse herida, Nara defendió su derecho a responder preguntas de la prensa sin ser juzgada.