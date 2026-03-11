¡No da para más! Zaira Nara rompió el silencio y respondió al drama que terminó su relación con Paula Chaves
Zaira Nara regresó de Francia y respondió a las duras críticas de Paula Chaves, quien la acusó de tener "diferencias de valores".
El conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves sumó un nuevo y picante capítulo tras el regreso de la hermana de Wanda al país. Luego de aterrizar proveniente de París, donde cumplió con una cargada agenda laboral, la modelo enfrentó las cámaras de LAM y rompió el silencio sobre el fuerte descargo que su ahora ex amiga realizó en redes sociales.
El aire se cortó con cuchilla cuando la menor de las Nara decidió plantar bandera ante las acusaciones que la señalan como la responsable de ventilar internas del pasado.
Así reaccionó Zaira Nara luego de que Paula Chaves la borrara de su vida
La polémica estalló el pasado jueves 5 de marzo, cuando Chaves utilizó su cuenta de X para hacer catarsis tras ver a Zaira bromeando sobre su historial amoroso con el polista Facundo Pieres. Paula no solo expuso conversaciones privadas, sino que sentenció que la ruptura del vínculo no fue por un hombre, sino por una cuestión ética.
Sin embargo, al ser consultada por el cronista de Ángel de Brito, Zaira se mostró en otra sintonía: “Estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz y disfrutando de unos días en París, no me detuve en repercusiones”.
La tensión aumentó cuando el notero le recordó que la conductora de Olga decidió dejar de seguirla tanto a ella como a Wanda en Instagram. Lejos de mostrarse herida, Nara defendió su derecho a responder preguntas de la prensa sin ser juzgada.
“Siempre que hablé del tema fue porque ustedes me preguntaron. Yo tengo muy buena onda, la aprecio mucho. No voy a hablar del tema, ni bueno ni malo. Sí aclarar que siempre que hablo es con cariño, y ustedes son los que me preguntan”, retrucó, desligándose de cualquier intención de provocar a su antigua confidente.
Zaira también aprovechó el móvil para marcarle la cancha a los periodistas, pidiendo que se respete el deseo de la esposa de Pedro Alfonso de no ser mencionada: “No voy a hablar más del tema. Hay que respetar que pidió que no se hable más de ella. No solo tengo que ser yo, también ustedes”.
Para finalizar, Zaira Nara buscó poner un punto final a la contienda que paraliza a la farándula nacional. Con una postura de aparente paz, intentó bajar los decibeles de una pelea que parece no tener retorno en el ámbito privado. “El tema no da para más. Para mí siempre estuvo todo bien. Me parece que se habló de más”, concluyó antes de retirarse.