Sol Pérez se sinceró sobre la intimidad sexual con su marido: "Pobre Guido"

Luego de consolidarse profesionalmente en Telefe y cumplir su objetivo de recibirse de abogada, Sol Pérez decidió dar un paso importante en su vida personal: convertirse en madre. Así fue como, hace un año, nació Marco, fruto de su relación con Guido Mazzoni , lo que trajo consigo una transformación total en su rutina diaria.

La llegada del bebé no solo implicó nuevos desafíos y responsabilidades, sino también un cambio profundo en la dinámica de pareja. Las exigencias propias de la crianza, el cansancio acumulado y la reorganización del tiempo fueron aspectos que impactaron directamente en su vida cotidiana, algo sobre lo que la modelo decidió hablar con total sinceridad.

En una charla íntima con Pampita , la conductora no dudó en referirse a cómo la maternidad influyó en la intimidad con su pareja. "El sexo es casi imposible. Pobre Guido, casi imposible. Nos intentamos organizar. Encima yo quiero buscar otro bebé... ", expresó la panelista de Gran Hermano con franqueza.

Al profundizar sobre cómo intentan compatibilizar sus tiempos, la abogada explicó: "Cuando Marco duerme la siesta, Guido está trabajando. Generalmente, Guido se queda un rato más en casa a la mañana y yo voy a trabajar. ¿Mañanero? Imposible. No, vamos buscando horarios cuando Marco ya está dormido a la noche".

Sol Pérez y Guido Mazzoni La modelo aseguró que la dinámica sexual con Guido Mazzoni cambió tras la llegada de su hijo. Instagram Lasobrideperez.

En ese sentido, Sol Pérez también reveló el acuerdo que busca mantener con su esposo para no perder el espacio de pareja: "Gui, le digo, no todos los viernes, pero un viernes al mes, por lo menos, tenemos que tener un plan para nosotros. Es como que vas perdiendo eso de la pareja, de ir a cenar...".

"Tenemos cero de noviazgo. Es como todo: Marco, Marco, Marco, todo Marco. Te vas durmiendo porque le das de comer, lo bañás, le ponés el pijamita, toma la memi, lo hacés dormir...", cerró diciendo la panelista