Qué abarca el Memorándum de cooperación en minerales críticos que firmaron Argentina y Corea del Sur

Argentina y Corea del Sur suscribieron este viernes, durante la visita a Buenos Aires del presidente surcoreano, Lee Jae Myung , un memorándum de cooperación en materia de minerales críticos, informaron fuentes oficiales. El mismo fue firmado en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, por el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, y el ministro de Comercio, Industria y Recursos surcoreano, Kim Jeong-kwan.

Según informó el canciller a través de redes sociales, el memorándum busca "profundizar" la cooperación bilateral en minerales críticos, especialmente en litio .

"El acuerdo convierte la complementariedad entre nuestros países en una agenda ambiciosa que busca promover inversiones y proyectos conjuntos en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento ", expresó el canciller argentino.

Quirno añadió que el memorando " permitirá ampliar el intercambio tecnológico y fortalecer cadenas de suministro seguras y previsibles para las industrias de baterías y tecnología avanzada ".

Este viernes, el Gobierno argentino aprobó el acceso de la empresa surcoreana Posco a beneficios dentro del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación de su proyecto de litio Sal de Oro , en el noroeste de Argentina, con una inversión de 207,9 millones de dólares.

Al ser admitido al RIGI, Posco logra acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

"La presencia de Posco en la Argentina ya demuestra la escala de lo que podemos construir juntos", destacó Quirno.

En abril pasado, Poco, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Nueva York y Corea, concretó la compra a la canadiense Lithium South de la firma NRG Metals Argentina, dueña del proyecto de litio Hombre Muerto Norte (HMN Li), en fase de exploración.

La importancia del litio en Argentina

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el del cobre y el de los hidrocarburos. De acuerdo al más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance. De ese total, apenas siete están ya en producción, incluyendo a Sal de Oro, de Posco. Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio.

FUENTE: EFE