De USA 94 a EA Sports FC 26: cómo evolucionaron los videojuegos de fútbol durante los mundiales

Para millones de fanáticos, los mundiales no solo se viven frente al televisor. Desde hace más de 30 años también se juegan. Cada Copa del Mundo dejó su huella en la industria de los videojuegos , acompañando la evolución tecnológica, los cambios de generación de consolas y las nuevas formas de consumir fútbol digital. Lo que comenzó con títulos sencillos en los años 90 terminó convirtiéndose en experiencias cada vez más realistas, con licencias oficiales, modos online y recreaciones detalladas de los torneos. Hoy, con la llegada del Mundial 2026 , la tradición continúa en EA Sports FC 26 bajo una nueva fórmula.

Aunque muchos recuerdan a Francia 98 como el gran clásico mundialista, el recorrido comenzó algunos años antes con World Cup USA '94 . Aquel título, lanzado para plataformas como Sega Mega Drive, Super Nintendo y PC, fue uno de los primeros en contar con la licencia oficial de la FIFA y sentó las bases para los juegos que llegarían después.

Aunque muchos recuerdan a Francia 98 como el gran clásico mundialista, el recorrido comenzó algunos años antes con World Cup USA '94.

Sin embargo, el verdadero salto de calidad se produjo con Copa del Mundo Francia 98, desarrollado por EA Sports. Basado en el exitoso motor de FIFA 98, ofreció mejoras gráficas, animaciones más fluidas y una presentación mucho más cercana a una transmisión real. Disponible para PlayStation, Nintendo 64 y PC, se convirtió rápidamente en un referente para toda una generación.

Durante aquellos años también aparecieron alternativas sin licencias oficiales, como Francia 98: Road to Win o Neo Geo Cup '98: The Road to Victory, que aprovecharon el entusiasmo mundialista para ofrecer experiencias similares en distintas plataformas.

La llegada de nuevas consolas permitió que los videojuegos mundialistas crecieran en ambición. Entre Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, los desarrolladores incorporaron más selecciones, mejores gráficos y modos que permitían crear futbolistas personalizados para disputar el torneo.

Pero el gran punto de inflexión llegó con Sudáfrica 2010. Considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos oficiales de la Copa del Mundo, destacó por una jugabilidad más refinada, entrenadores licenciados y la posibilidad de disputar el torneo completo de manera online, una novedad revolucionaria para la época.

El mundial dejó de ser una experiencia individual para convertirse en una competencia global entre jugadores de todo el planeta.

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Del juego independiente a las actualizaciones de EA Sports FC

La última Copa del Mundo que tuvo un videojuego independiente fue Brasil 2014. A partir de entonces, EA Sports modificó su estrategia y comenzó a integrar los mundiales como expansiones gratuitas dentro de la franquicia FIFA.

Así ocurrió con Rusia 2018 y Qatar 2022, una tendencia que se mantiene en la actualidad. Tras el final del acuerdo entre EA Sports y FIFA, el torneo de 2026 llega a EA Sports FC 26 mediante el modo "The World's Game".

Aunque ya no cuenta con elementos oficiales como el trofeo o el balón de la FIFA, el juego recrea el nuevo formato de 48 selecciones, incluye más de 60 países para elegir y respeta la estructura real de grupos y fases eliminatorias.

La evolución de los mundiales en los videojuegos refleja también la transformación del propio fútbol digital. Lo que antes era un simple complemento de la Copa del Mundo hoy forma parte de la experiencia mundialista. Para una generación entera de jugadores, los goles históricos ya no solo se recuerdan: también se recrean, se reescriben y se vuelven a jugar desde una consola o una PC.