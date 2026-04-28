Huerta en el balcón: las frutas ideales para plantar en otoño
Aprende a cultivar tus propias frutas en el balcón y convierte tu espacio en una huerta productiva, ideal para el otoño.
No hace falta contar con un jardín inmenso para disfrutar de una cosecha propia. Un balcón con buena luz natural es escenario suficiente para transformar tu departamento en un espacio verde y productivo. El otoño, con sus temperaturas más moderadas, se presenta como el momento ideal para iniciar este proyecto y aprovechar la resistencia de ciertas especies.
1. Frutillas: el toque dulce en el balcón
Las frutillas son las estrellas de los cultivos en maceta por su tamaño y facilidad.
- El recipiente: solo requieren una profundidad mínima de 20 cm y, fundamentalmente, un excelente drenaje.
- Luz y suelo: necesitan entre 4 y 6 horas de sol diario. Asegurate de utilizar un sustrato rico en materia orgánica y mantener un riego constante, pero sin encharcar la tierra para evitar que las raíces se pudran.
2. Limonero: un clásico que nunca falla
El limonero en maceta es el favorito de los amantes de la jardinería urbana. Aunque es una planta de crecimiento paciente que no brinda frutos de inmediato, su valor ornamental y la fragancia de sus flores (azahares) lo hacen irresistible.
- Clave de éxito: requiere una exposición solar plena y una maceta de gran tamaño para que sus raíces se desarrollen cómodamente. Es una planta sumamente resistente que aporta frescura a cualquier rincón.
3. Naranjo enano (Quinoto o Calamondín)
Si buscás belleza y aroma, el naranjo enano es la opción ideal. Es un árbol frutal que se adapta perfectamente a la vida en el balcón, siempre y cuando la maceta sea amplia.
- Cuidados: exige al menos 6 horas de sol directo. Un punto vital en otoño es prepararlo para las heladas intensas del invierno: si vivís en zonas de mucho frío, conviene protegerlo con una tela antihelada durante las noches más crudas.
Claves para un cultivo exitoso en macetas
Para que tus frutales prosperen durante esta temporada, no olvides estos cuatro pilares:
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Drenaje eficiente: el fondo de la maceta debe tener piedras o leca para que el agua fluya.
Nutrición: utilizá tierra fértil y reforzala con abono orgánico (compost) antes de que empiece el invierno.
Orientación: buscá siempre el rincón con mayor exposición a la luz solar.
Riego moderado: en otoño la evaporación es menor; tocá la tierra antes de regar para evitar el exceso de humedad.