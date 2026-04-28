Huerta en el balcón: las frutas ideales para plantar en otoño

No hace falta contar con un jardín inmenso para disfrutar de una cosecha propia. Un balcón con buena luz natural es escenario suficiente para transformar tu departamento en un espacio verde y productivo. El otoño, con sus temperaturas más moderadas, se presenta como el momento ideal para iniciar este proyecto y aprovechar la resistencia de ciertas especies.

Las frutillas son las estrellas de los cultivos en maceta por su tamaño y facilidad.

Las frutillas son ideales para macetas pequeñas, siempre que el sustrato sea rico en nutrientes. Foto: Infocampo

Disfruta de tus dulces frutillas sin que estas se pudran antes de tiempo Foto: Infocampo

El limonero en maceta es el favorito de los amantes de la jardinería urbana. Aunque es una planta de crecimiento paciente que no brinda frutos de inmediato, su valor ornamental y la fragancia de sus flores (azahares) lo hacen irresistible.

Los cítricos en maceta requieren al menos 6 horas de sol directo para dar frutos. Foto: Archivo

3. Naranjo enano (Quinoto o Calamondín)

Si buscás belleza y aroma, el naranjo enano es la opción ideal. Es un árbol frutal que se adapta perfectamente a la vida en el balcón, siempre y cuando la maceta sea amplia.

Cuidados: exige al menos 6 horas de sol directo. Un punto vital en otoño es prepararlo para las heladas intensas del invierno: si vivís en zonas de mucho frío, conviene protegerlo con una tela antihelada durante las noches más crudas.

Claves para un cultivo exitoso en macetas

Para que tus frutales prosperen durante esta temporada, no olvides estos cuatro pilares: