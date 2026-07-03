Las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este fin de semana, en plena ola polar
Edemsa anticipó que habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo del fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 4 y domingo 5 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en dos departamentos el sábado (Tunuyán y San Carlos) y en tres departamentos mendocinos el domingo (Ciudad, Guaymallén y San Rafael).
Cortes de luz programados para este sábado 4/7
Tunuyán
- Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes de luz programados para el domingo 5/7
Ciudad
- En la intersección de calle España con Las Heras y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Moreno, Allayme, Cervantes, Pedro Molina y Río Negro. En calle Mitre, entre Pedro Molina y Maestros Mendocinos, y adyacencias; Belgrano. De 8.30 a 12.30 h.
San Rafael
- Entre calles Tirasso, Olascoaga, Chiclana y Bartolomé Mitre. De 14.30 a 17.30 h.