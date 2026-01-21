La serie corta de Netflix que recibió críticas duras, pero atrapa en el primer capítulo

La crítica señaló problemas de desarrollo y comparaciones desfavorables. Aun así, la serie encuentra público por su energía.

Es directa. Esta serie de Netflix avanza con acción desde el inicio y no se detiene. Aunque las críticas fueron severas, el público sostiene el interés y atrae a quienes buscan adrenalina. Persecuciones, tensión y un pasado oscuro empujan la historia durante cada episodio sin vueltas.

La serie tiene un primer capítulo tenso “Parish” presenta a un empresario en duelo que dejó atrás su vida criminal. La pérdida de su hijo marca cada decisión. Atrapado por deudas, acepta un último trabajo. Ese paso lo devuelve a un mundo que juró abandonar y abre una cadena de consecuencias.

serie2 El primer episodio marca el pulso. Arranca con una persecución intensa por las calles de Nueva Orleans. Giancarlo Esposito esquiva patrullas tras un golpe junto a un viejo amigo. La escena instala urgencia y presenta a un protagonista que vive al límite.

Luego, la trama mira hacia atrás. El relato reconstruye cómo un padre de familia, dueño de una flota de autos de lujo, vuelve a caer en redes criminales. Las capas del pasado se revelan con conflictos personales y amenazas que no aflojan.