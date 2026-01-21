Esta comedia de Netflix te engancha con su drama desde el inicio
Esta comedia de Netflix te sorprende con risas y reflexiones. Humor y fama en una historia distinta que atrapa con grandes actores.
Esta comedia de Netflix atrapa desde el primer minuto y no suelta. Con humor, fama y conflictos humanos, propone un viaje que también te pone a pensar. Tiene ritmo, buen elenco y un drama que te hará reír y llorar. Es una de esas películas que se ven completas sin mirar el reloj.
Una comedia original de Netflix
La historia gira en torno a Jay Kelly, una gran estrella de cine que vive rodeada de éxito. Sin embargo, detrás del brillo aparece un hombre lleno de contradicciones. Su vida pública contrasta con su mundo interno. Ese choque marca el tono del relato y sostiene el interés.
Te Podría Interesar
George Clooney interpreta a Jay Kelly y también participa como productor. El actor logra un papel distinto a otros trabajos conocidos. Su personaje resulta difícil, encerrado en sí mismo y con problemas para conectar. Esa construcción le da peso a una comedia que va más allá del chiste rápido.
Adam Sandler acompaña con un rol que suma equilibrio. Su presencia aporta calidez y momentos de humor sincero. El vínculo entre ambos personajes sostiene gran parte del film. La química se nota y ayuda a que la historia fluya sin excesos.