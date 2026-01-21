Esta comedia de Netflix te engancha con su drama desde el inicio

Esta comedia de Netflix te sorprende con risas y reflexiones. Humor y fama en una historia distinta que atrapa con grandes actores.

Esta comedia de Netflix atrapa desde el primer minuto y no suelta. Con humor, fama y conflictos humanos, propone un viaje que también te pone a pensar. Tiene ritmo, buen elenco y un drama que te hará reír y llorar. Es una de esas películas que se ven completas sin mirar el reloj.

netflix2 George Clooney interpreta a Jay Kelly y también participa como productor. El actor logra un papel distinto a otros trabajos conocidos. Su personaje resulta difícil, encerrado en sí mismo y con problemas para conectar. Esa construcción le da peso a una comedia que va más allá del chiste rápido.

Adam Sandler acompaña con un rol que suma equilibrio. Su presencia aporta calidez y momentos de humor sincero. El vínculo entre ambos personajes sostiene gran parte del film. La química se nota y ayuda a que la historia fluya sin excesos.