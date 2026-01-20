La vida de Hayao Miyazaki en Netflix: conmueve hasta las lágrimas

Es imposible mirar y no llorar al final. El documental sobre Hayao Miyazaki en Netflix muestra mucho más que el proceso de una película. Acompaña al maestro de la animación durante siete años de trabajo en El niño y la garza. Entre bocetos, silencios y reflexiones, aparece una mirada íntima sobre la vida, la pérdida y el acto de crear.

netflix Un documental inspirador. El documental, dirigido por Kaku Arakawa y con una duración de dos horas, construye un retrato honesto. Cada escena respira verdad. El proceso creativo no se idealiza. Se muestra como un camino largo, exigente y lleno de dudas que conviven con la belleza. En cada escena, Miyazaki conecta su vida con sus obras. Sus personajes no son ajenos a su historia. Desde Totoro hasta Mahito, todos cargan emociones que nacen de experiencias reales. El cine aparece como un reflejo de lo vivido, no como una vía de escape.

Uno de los momentos más impactantes llega con un monólogo de Porco Rosso. Las palabras sobre la soledad, los aviones en el cielo y los compañeros caídos golpean fuerte. Esa escena dialoga con el presente del director y con su mirada sobre la muerte.

La ausencia de Isao Takahata atraviesa el relato. El documental enlaza recuerdos del pasado con fragmentos de películas donde la amistad y la pérdida ya estaban presentes. El tiempo se pliega y une distintas etapas de una carrera marcada por la sensibilidad.