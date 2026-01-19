La película argentina de Netflix inspirada en una historia real
En Netflix, la película encontró una nueva audiencia. Muchos usuarios llegaron al título por recomendación y se quedaron por la historia.
Es una historia cierta. Netflix guarda una película argentina que volvió a llamar la atención del público. Se trata de Inseparables, una comedia dramática basada en hechos reales que combina emoción y humor. La trama conecta con quienes buscan relatos simples y cercanos.
Una película basada en un hecho real
Inseparables está protagonizada por Oscar Martínez y Rodrigo De La Serna. La película es una adaptación argentina del film francés Intouchables, estrenado en 2011. La versión local respeta el espíritu original.
La historia gira en torno a Felipe, un empresario con una discapacidad severa, y Tito, un jardinero que llega a su vida casi por azar. Entre ambos surge un vínculo que rompe prejuicios. Las diferencias sociales y personales quedan en segundo plano frente a la convivencia diaria.
Felipe vive rodeado de comodidades, pero con una rutina limitada. Tito aporta una mirada distinta sobre la vida cotidiana. El intercambio entre ambos genera situaciones emotivas y también momentos de humor. Esa combinación sostiene el ritmo del relato.
Dónde se inspira
La película original se inspira en la vida de Philippe Pozzo di Borgo, un aristócrata francés que quedó tetrapléjico tras un accidente de parapente en 1993. Su relación con Abdel Yasmin Sellou, un inmigrante que se convirtió en su asistente, dio origen a una amistad profunda.