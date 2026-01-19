La película argentina de Netflix inspirada en una historia real

En Netflix, la película encontró una nueva audiencia. Muchos usuarios llegaron al título por recomendación y se quedaron por la historia.

Es una historia cierta. Netflix guarda una película argentina que volvió a llamar la atención del público. Se trata de Inseparables, una comedia dramática basada en hechos reales que combina emoción y humor. La trama conecta con quienes buscan relatos simples y cercanos.

Una película basada en un hecho real Inseparables está protagonizada por Oscar Martínez y Rodrigo De La Serna. La película es una adaptación argentina del film francés Intouchables, estrenado en 2011. La versión local respeta el espíritu original.

película1 La historia gira en torno a Felipe, un empresario con una discapacidad severa, y Tito, un jardinero que llega a su vida casi por azar. Entre ambos surge un vínculo que rompe prejuicios. Las diferencias sociales y personales quedan en segundo plano frente a la convivencia diaria.

Felipe vive rodeado de comodidades, pero con una rutina limitada. Tito aporta una mirada distinta sobre la vida cotidiana. El intercambio entre ambos genera situaciones emotivas y también momentos de humor. Esa combinación sostiene el ritmo del relato.